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    Haberler Teknoloji

    Huawei Pura 80 Pro’nun gelişmiş kamera özellikleri belli oldu

    Çok yakında duyurulması beklenen Huawei Pura 80 Pro ve 80 Pro+ modellerinin gelişmiş kamera özellikleri ortaya çıktı.
    Huawei Pura 80 Pro
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    • Huawei Pura 80 ve Pura 80 Pro+ için geri sayım başladı.
    • Merakla beklenen yeni cihazların Mayıs-Haziran aylarında duyurulması bekleniyor.
    • Ortaya çıkan son raporlar, Pura 80 Pro modellerinin iddialı kamera yeteneklerine sahip olacağına işaret ediyor.

    Huawei’nin yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonları Pura 80 Pro ve Pura 80 Pro+ ile ilgili yeni sızıntılar büyük bir beklenti oluşturdu. Her iki telefonun da resmi lansmanının Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat ortaya çıkan son bilgiler, markanın bir sonraki modellerinde gerçekten ilgi çekici teknik özelliklerin neler olabileceğine dair bizlere dikkat çekici bir ön izleme sunuyor.

    Çinli teknoloji devi Huawei, bir sonraki üst düzey modellerinde mobil fotoğrafçıları etkilemek istiyor. Digital Chat Station, Weibo üzerinden paylaştığı raporda Huawei Pura 80 Pro serisinin kamera sensörleri hakkında bazı ayrıntılar paylaşarak, önceki nesle kıyasla önemli bir adım atıldığını gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar…

    Huawei Pura 80 Pro serisi kamera özellikleri sızdı

    Huawei Pura 80 Pro+’ın OmniVision tarafından tedarik edilebilecek bir periskopla birlikte 1 inçlik bir ana sensöre sahip olması bekleniyor. Bu boyuttaki bir sensörün çok daha fazla ışık yakalaması, düşük ışık koşullarında bile yüksek performans ve inanılmaz keskin detayları sağlaması mümkün görünüyor. Pura 80 Pro modelinde ise 1/1.3 inçlik ana kamera ve 12 MP’lik periskop lensten söz ediliyor.

    Huawei Pura 80 Pro

    Dikkat toplayan bu özellikleri sırasıyla 50 megapiksel ana sensör ve 48 megapiksel telefoto lense sahip olan öncülleri Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro+ ile karşılaştırdığımızda, fotoğraf kalitesi açısından yaşanan sıçrama açıkça görülüyor. Merakla beklenen yeni modeller, mobil fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye taşımayı vaat ediyor.

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    Fakat yine de bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Kameraya ilişkin sızdırılan özellikler, cihazın nihai donanımıyla eşleşmeyebilir. Çinli teknoloji devi Huawei, sürekli araştırma ve deneyleriyle tanınıyor. Şirketin Pura 80 serisi için daha fazla iyileştirme ve yeni optik teknolojileri test ettiği bildiriliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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