Bir süredir Twitter’ı satın almasıyla gündemde olan Elon Musk, platform genelinde ve şirket içinde yaptığı ve yapmayı düşündüğü radikal değişikler ile gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdi ise Twitter çalışanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştiren ve çalışanların sorularını yanıtlayan Musk, gelecekte yapılacak değişikler hakkında bazı ipuçları verdi.

Toplu işten çıkarmalar ve yönetim ekibinden gelen istifaların ardından sert eleştirilere maruz kalan Elon Musk, düzenlediği soru-cevap etkinliğinde 1 saat boyunca mevcut Twitter çalışanlarının sorularını yanıtladı. Şirket-içi yapılan bu toplantının detayları ise basına sızdırıldı.

The Verge sitesinin eline geçen toplantı notlarına göre Twitter’ın hem kullanıcı tarafına hem de çalışan tarafına yansıyacak olan birçok yeni değişikliğin yaşanacağı görülebiliyor. Toplantıda platform-içi ödeme sistemlerinden Elon Musk’ın uzaktan çalışma konusuna nasıl baktığına, tekrar geri döneceği konuşulan Vine’ın durumundan mavi tik’lerin ücretli olarak dahil edildiği Twitter Blue servisine kadar birçok önemli konu ele alınmış durumda.

Twitter’ın platform-içi ödeme sistemi

Çalışanlardan birinin ödeme sistemleri ile ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Elon Musk, ödeme sistemleri konusunda dönüştürücü bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Ödeme sisteminin teknik olarak bir özel mesaj (DM) göndermekten farkı olmadığına dikkat çeken Musk, Twitter’ın da bu yönde ilerleyeceğini belirti. Kullanıcıların gerçek-zamanlı ve anlık olarak Twitter üzerinden dünyanın herhangi bir yerine kolay bir şekilde para gönderebilmesi gerektiğini ifade etti.

Musk ayrıca kullanıcıların doğrudan Twitter üzerinden satın alma işlemi yapmasıyla ilgili olarak; Twitter’da bir para hesabı ve bakiye sisteminin olmasının kullanıcıların satın alma işlemini kolaylaştıracağını vurguladı.

Uzaktan çalışma

Sorulan bir soru üzerine uzaktan çalışma ile ilgili düşüncelerini de belirten Elon Musk, bu konuda net bir çizgisinin olduğunu vurguladı. Tesla ve SpaceX’te uzaktan çalışan kişilerin olduğunu belirten Musk, bunun sadece bazı işler ve bazı çalışanlar için istisna olduğunu belirtti.

Bu konuda çok açık bir şekilde düşüncelerini söyleyen Musk, ofiste çalışma imkanı varken çalışmamayı tercih eden çalışanların istifasını verebileceğini vurguladı.

“Eğer ofise gelebiliyorsanız, ancak gelmiyorsanız: istifanız kabul edildi. O kadar.”

Vine’ın geri dönmesi ve TikTok rekabeti

Twitter’ın platform içerisindeki video içerik sistemi ile ilgili düşüncelerini de belirten Musk, videoların oldukça önemli olduğunu ve kullanıcıların mevcut video deneyimini daha iyi hale getirmeleri gerektiğini belirtti. Bunu Vine’ın tarihi geçmiş kodlarını kopyalayarak değil; ilgi çekici videoları ve içeriklerin nasıl sunulacağını planlayarak yapılması gerektiğini ifade etti.

Musk ayrıca YouTube ve TikTok’ta olduğu gibi Twitter’da da içerik üreticilerine gelir elde edebilecekleri bir seçenek sunulması gerektiğini de vurguladı.

Twitter Blue ve toplu işten çıkarmalar

Bir başka Twitter çalışanının soru üzerine Elon Musk Twitter Blue ısrarının ve toplu işten çıkarmaların ardındaki sebeplerden de biraz bahsetti. Musk, halihazırda yaşanan ekonomik durgunluktan kaynaklı olarak birçok şirketin toplu işten çıkarma yaptığını ve reklamverenlerin reklam harcamalarını azaltmasının da bu ekonomik durgunluktan kaynaklandığını belirtti.

Musk, sahip olduğu Tesla hisselerinin bir kısmını (yaklaşık 4 milyar dolar değerinde) satmasının ardındaki sebebin Tesla’ya olan inancını kaybetmesi değil; Twitter’ı kurtarmak olduğunu belirtti. 8 dolarlık Twitter Blue servisi konusundaki ısrarının ve toplu işten çıkarmaların ardındaki sebebin de Twitter’ı bu ekonomik krizden kurtarmak olduğunu vurguladı.