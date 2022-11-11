Elde edilen kazancı artırmak ya da kâr elde etmek amacı ile yapılan yatırım, fiziksel ve dijital olarak birçok farklı alternatif barındırıyor. Birikim ve tasarruf, yatırım öncesi ilk durak olarak ele alınsa da, yatırım bütçesini doğru bir şekilde planlamak da önemlidir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce bilinmesi bazı gereken önemli detaylar bulunuyor. Öncesinde yatırım nedir, nasıl yapılır, gelirin ne kadarı ile yatırım yapılır, borsa, kripto para ve döviz gibi yatırım çeşitlerinin avantajları nelerdir gibi soruların sorulması gerekiyor. Gelin yatırım yapmadan önce mutlaka bilmeniz gerekenlere birlikte bakalım.

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Yatırım Nedir?

Yatırım, bir insan için temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından elde kalan birikim-tasarrufun kâr elde etme beklentisi ile finansal enstrümanlarda değerlendirilmesidir. Mevcut paranın bir kısmı ya da tamamı ile yapılabilen yatırım kısa, orta ve uzun vadede para kazanma hedefi ile yapılır. Yatırım modellerine göre, kazancın sabit ve düzenli olması beklenebileceği gibi, riskli yatırımlarda yüksek getiri oranı hedeflenebilir. Döviz, hisse senedi, kripto para ya da emtia gibi yatırım araçlarının her biri farklı getiri potansiyeli ve iç dinamiklere sahiptir.

Yatırım Nasıl Yapılır?

Yatırıma başlamadan önce herkesin kendine sorması gereken bazı sorular vardır. Bu soruların yanıtına göre, bir yatırımcı hangi finansal enstrümana yöneleceği konusunda fikir sahibi olabilir. Yatırımcının sorması gereken ilk sorusu yatırımın hedefidir, yani “Neden yatırım yapıyorsun?” sorusunun yanıtıdır. Bu soru, hedefi ve beklentiyi belirtir. Hedefle birlikte, yatırım vadesi de önemlidir. Kısa ya da orta vadeli yatırımcılar ile, uzun vadeli yatırımcıların getiri beklentisi ve risk algısı farklı olabilir. Yatırım beklentisi, vadesi ve risk seviyesinin belirlenmesi, “Neye yatırım yapmalıyım?” sorusunun yanıtını verir.

Yatırımcı risk ve yatırım profili ortaya çıktıktan sonra, herkes kendi bütçe planlamasına göre aylık yatırım hedefini belirler. Bu seviye doğrultusunda, aylık tasarruf miktarları ile düzenli yatırım yapılabilir. Borsada hisse senedi satın almak için banka ve aracı kurumlarda, Bitcoin ve diğer coinlere yatırım yapmak içinse kripto para borsalarında hesap açmak gerekir.

Yatırım Çeşitleri Nelerdir?

Yatırım çeşitlerinin her biri kapsamı, getiri potansiyeli ve risk seviyesine göre farklıdır. En çok tercih edilen bazı yatırım çeşitleri ve özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:

Hisse Senedi: Borsa yatırımında, yatırımcılar şirketlerin hissesini satın alarak, şirketin büyüme potansiyeline yatırım yapar. Borsada değer yatırımı, temettü yatırımcılığı gibi farklı yaklaşımlar söz konusudur.

Borsa yatırımında, yatırımcılar şirketlerin hissesini satın alarak, şirketin büyüme potansiyeline yatırım yapar. Borsada değer yatırımı, temettü yatırımcılığı gibi farklı yaklaşımlar söz konusudur. Fon: Hisse senedi, tahvil ve farklı yatırım türlerini barındıran fonlar, bir yatırım sepeti olarak düşünülebilir, farklı türlerde ve risk seviyelerinde fonlar söz konusudur.

Hisse senedi, tahvil ve farklı yatırım türlerini barındıran fonlar, bir yatırım sepeti olarak düşünülebilir, farklı türlerde ve risk seviyelerinde fonlar söz konusudur. Kripto Para: Bitcoin, Ethereum ve diğer yüzlerce farklı coinin yer aldığı kripto para ekosisteminde, blok zinciri tabanlı coin ve tokenlere yatırım yapılabilir. Kripto paraların diğer yatırım enstrümanlarına göre en önemli avantajı, yüksek getiri potansiyeli barındırmasıdır. Kripto para yatırımında en çok ilgi gören varlıkların başında Dogecoin geliyor.

DOGE coin, espri temalı bir kripto para olarak geliştirilmesine karşın, Elon Musk gibi yatırımcıların desteklediği, piyasa değeri en büyük coinlerden biridir. KuCoin’de bulunan bu DOGE Coin fiyatını ve yorumlarını okuyabilir daha sonra DOGEUSDT paritesinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

Yatırım yaparken yatırım yapılan alan, vade ve birçok konuda dikkatli olmak önemli. Her yatırımcı, anaparasını riske ederek yüksek bir getiri oranı elde etmek ister. Peki yatırım sürecinde nelere dikkat etmeli?

Bir yatırımcı, yatırım için ayırdığı bütçenin tamamını riskli yatırımlara yönlendirmemeli. Sepet yapma stratejisi, varlığı birkaç farklı alana bölmek anlamına gelir. Bu durum, yatırım tutarının tamamını kaybetme riskini ortadan kaldırır.

Yatırımcı, yatırım yaptığı alanla ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Hisse senedi alırken şirket hakkında, kripto para satın alırken coin projesi hakkında bilgi edinmek önemlidir.

Teknik ve temel analiz yaklaşımlarına hakim olunmalıdır.

Yatırım yaparken her zaman mantık çerçevesinde, disiplinle aksiyon alınmalıdır.

Kripto Yatırımı Nerede Yapılır?

Kripto paralar, 1 trilyon dolara yakın piyasa değeri ile birçok yatırımcının tercihi konumundadır. 50x, 100x gibi getiri oranları sunan coinler, birçok yatırımcının kripto piyasasına yönelmesine neden olmuştur. Kripto para yatırımı nerede yapılır dendiğinde, akla ilk gelen adreslerden birinin de KuCoin olduğunu söylemek gerekiyor. Dünyanın en güvenilir borsalarından KuCoin, yeni çıkan coinler konusunda da ilk adreslerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 600’den fazla coini 1000’den fazla işlem çiftinde listeleyen KuCoin, yüksek getiri potansiyeline sahip projelere yatırım fırsatı sunuyor.

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