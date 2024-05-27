Elon Musk, Grok’un yeni sürümüne güç verecek bir süper bilgisayar geliştiriyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI çatısı altında geliştirilen Grok sohbet robotunun yeni nesil versiyonuna güç verecek bir süper bilgisayar geliştirmeyi planlıyor. İddialı bir proje için kolları sıvayan şirket, yapay zekada yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Musk’ın yatırımcılara yönelik bir sunum sırasında tanıttığı bu gelişme şimdiden büyük bir ilgi uyandırmayı başardı.

The Information’ın haberine göre süper bilgisayar girişimi için çalışmalarına devam eden xAI ekibi bunun için bazı işbirlikleri üzerinde çalışıyor. Şirketin bu anda Oracle firmasıyla stratejik bir ortaklık üzerine görüşmelerine devam ettiği ifade edilirken, henüz iki firmadan da işbirliğinin tamamlandığına ilişkin herhangi bir resmi doğrulama gelmediğini belirtmekte yarar var. Fakat yine de bu anlaşmanın çok yakında duyurulacağı tahmin ediliyor.

Elon Musk süper bilgisayar hedefini 2025’te hayata geçirmeyi planlıyor

İş insanı ve girişimci Elon Musk yatırımcı toplantısı sırasında süper bilgisayar hedefleriyle alakalı önemli ayrıntılar paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bu cihaz, yapay zeka için en gelişmiş GPU olarak karşımıza çıkan Nvidia H100’den güç alacak. Bu sistemin şu anda mevcut olan en büyük GPU kümelerinden en az dört kat daha büyük olacağını dile getiren Musk beklentileri daha da artırdı.

Musk’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Grok 2 yapay zekasının eğitimi için yaklaşık 20 bin Nvidia H100 GPU harcandığı ifade edilmişti. Bu doğrultuda Grok 3’ün yaklaşık 100 bin H100 GPU gereksinimi içereceği düşünülüyor. Söz konusu işlem ölçeğinin yapay zekanın performans ve yeteneklerini ciddi bir oranda artıracağı biliniyor.

Şimdiye kadar bu tür sunumlarda genellikle “abartılı” birtakım vaatlerde bulunduğu düşünülen Elon Musk, son açıklamasıyla birlikte çıtayı üst noktalara çekmiş durumda. Fakat Musk’ın yatırımcılara vaat ettiği bu hedefi gerçekten hayata geçirip geçiremeyeceği şimdilik büyük bir merak konusu. Süper bilgisayar hedefi için milyarlarca doları gözden çıkaran iş insanı, böylelikle yapay zeka alanında rakiplerine de gözdağı vermek istiyor.

Yapay zeka alanında geçmişten bu yana önemli birçok atılım gerçekleştiren Elon Musk, bilindiği üzere ChatGPT ve DALL-E’nin sahibi olan OpenAI şirketinin de kurucu ortakları arasında yer alıyor. Sam Altman ile birlikte şirketin kurulmasında rol üstlenen Musk, OpenAI’ın bağımsız kalmak yerine başka firmalarla ortaklığa girmesi sonucunda 2018 yılında şirketten ayrıldı. Geçen yıl xAI ile yeni bir başlangıç gerçekleştiren iş insanı, şimdi yapay zeka standartlarını yeniden belirlemek için iddialı çalışmalara adım atıyor.

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