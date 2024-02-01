OnePlus 12 yeni OxygenOS güncellemesiyle iddialı kamera özellikleri getirdi

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin pazarında tanıtılan ve kısa süre önce küresel pazara giriş yapan OnePlus 12 ilk güncellemesini aldı. Performans canavarı akıllı telefon modeli, bir dizi ilgi çekici yeni özelliği bünyesine ekledi. Android 14 işletim sistemini temel alan yeni OxygenOS 14 güncellemesiyle beraber OnePlus 12 modeli, özellikle de mobil fotoğrafçıların ilgisini çekebilecek sürpriz yeniliklere ev sahipliği yapmaya başladı.

OnePlus’ın amiral gemisi telefonuna gelen son güncelleme, birtakım hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerin yanı sıra kamera modülünde önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor. Güncellemeyle beraber cihaz, yeni Hasselblad Master fotoğraf modu ile kullanıcılara etkileyici kareler sunmayı vaat ediliyor.

Önemli bağlantı hataları giderildi

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre OnePlus 12 için gelen Oxygen OS v14.0.0.404 (EX01) güncellemesi OTA aracılığıyla 6,48 GB’lık dosya boyutuyla indirilebilir durumda. Pek çok yeniliğe ev sahipliği yapan güncellemede ayrıca kritik bazı hata iyileştirmelerine de odaklanılıyor.

Bunlar arasında daha önce kullanıcılardan büyük tepkiler toplayan Wi-Fi, Bluetooth ve NFC gibi bağlantı hataları yer alıyordu. OnePlus tüm bu sorunları nihayet çözüme kavuşturdu. Artık kullanıcıların bu tarz can sıkıcı bağlantı problemleriyle karşılaşmayacağının altı çizildi.

Hasselblad Master moduyla olağanüstü bir fotoğrafçılık deneyimi

OnePlus 12 için gelen yeni OxygenOS güncellemesinin en büyük sürprizi ise hiç şüphesiz ki Hasselblad Master modunun eklenmesi oldu. Akıllı telefonda çekilen fotoğrafların kalitesini ciddi bir şekilde artırmaya katkıda bulunan bu fotoğraf modu; fotoğrafı kaydetmeden önce doygunluk, kontrast, keskinlik ve vinyet gibi ayarları tanımlayarak kontrol seçeneklerinizi verimli bir şekilde artırmanıza ve objektife tam anlamıyla hakim olmanıza imkan sağlıyor.

OnePlus’ın üst segment akıllı telefonu için yayınlanan yeni OxygenOS güncellemesiyle birlikte gelen tüm yenilikler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

ProXDR artık Google Fotoğraflar uygulamasında kullanılabilir. Sistem kararlılığını artırıldı. Parmak iziyle kilit açmanın başarı oranını yükseltildi. Wi-Fi ağ bağlantılarının kararlılığını ve uyumluluğunu artırıldı. NFC işlevi uyumluluğu genişletildi ve hatalar giderildi. Bluetooth bağlantısıyla alakalı hatalar çözüldü. Fotoğraflarınızı daha doğal ve canlı renklerle geliştirmek için Hasselblad renk ayarlamasını içeren fotoğrafçılık modu eklendi.

OnePlus 12 teknik özellikleri