Binlerce Peugeot otomobil ChatGPT entegrasyonu alıyor

Otomobil markalarında yapay zeka entegrasyonu son zamanlarda büyük bir hız kazanmaya başladı. Volkswagen markasının öncülerden biri olduğu bu alanda, daha sonlarda Audi, Mercedes-Benz ve DS Automobiles gibi firmaları da görmüştük. Şimdi ise bu markaların arasına bir yenisi daha eklendi. Açıklanan bilgilere göre Peugeot firması da rakiplerine benzer bir şekilde ChatGPT entegrasyonuna sahip olacağını kamuoyuna duyurdu.

Fransız otomobil markası birçok aracına ChatGPT desteği kazandırıyor. Araçlarını yapay zeka ile güçlendirmeyi planlayan şirket, uzun süre boyunca devam eden test süreçlerinin ardından nihayet bu özelliği otomobillerinde sunmaya başlıyor. AI desteğiyle birlikte otomobillerini daha zengin bir hale getirmeye odaklanan marka, OpenAI’nin üretken yapay zekasını sürücülerin erişimine açacak. Sürücüler yoldayken pratik bir şekilde yapay zekayla etkileşime geçebilecek.

ChatGPT desteğine sahip Peugeot modelleri belli oldu

Peugeot tarafından açıklanan bilgilere göre sesli komut özelliği ile uyumlu olan tüm modeller ChatGPT’den yararlanabilecek. Çok sayıda modeli kapsayan bu yenilik, binlerce otomobilde pratik bir şekilde kullanıcıların erişimine sunulacak. Şu anda bu özelliği destekleyen araçlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Yeni Peugeot 208

Yeni Peugeot 2008

Yeni Peugeot 308

Yeni Peugeot 308 SW

Yeni Peugeot 408

Yeni Peugeot 508

Yeni Peugeot 508 SW

Yeni Peugeot RIFTER

Yeni Peugeot TRAVELLER

Yeni Peugeot PARTNER

Yeni Peugeot EXPERT

Yeni Peugeot 3008

Yeni Peugeot 5008

Peugeot yapay zeka desteğini henüz Türkiye’ye getirmiyor

Fakat ne yazık ki Peugeot yapay zeka desteğini tüm ülkelerde kullanıma sunmuyor. Şu anda ChatGPT desteği Avrupa’da 17 pazarda ve toplam 12 dilde kullanıcılarla buluşacak. Şimdilik ne yazık ki Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

Fakat ilerleyen süreçte Türkiye’de de araçların bu özelliği desteklemeye başlayacağı tahmin ediliyor. Almanya, Avusturya, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İngiltere bu özelliğe ulaşan öncelikli ülkeler arasında sıralanırken, Temmuz ayının sonuna kadar aşağıdaki ülkelerde de AI desteğinin başlatılacağı vurgulanıyor:

Danimarka

İrlanda

Norveç

İsveç

İsviçre

Belçika

Lüksemburg

Hollanda

Polonya

Çek Cumhuriyeti

Peugeot araçlarda yapay zeka entegrasyonu oldukça basit bir şekilde çalışacak. ChatGPT özelliğini başlatmak için kullanıcıların “Ok Peugeot” sesli komutunu vermeleri yeterli olacak. Ardından kullanıcılar merak ettikleri soruları yapay zekaya yönlendirerek pratik bir şekilde karşılık alabilecek.