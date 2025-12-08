Altın Küre Ödülleri 2026 aday listesi belli oldu

- Gazetecilerden oluşan Altın Küre Vakfı, 2026 ödülleri için sinema ve televizyon kategorilerindeki adayları açıkladı.
- Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Fransa, Güney Kore ve Brezilya gibi ülkelerden önemli yapımlar listeye girdi.
- Kazanan isimlerin 11 Ocak Pazar günü gerçekleşecek ve YouTube/TikTok platformlarından canlı yayınlanacak ödül töreninde duyurulması bekleniyor.
Altın Küre Ödülleri 2026 aday listesi bugün resmen duyuruldu. Hollywood dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan organizasyon, yıl boyunca sinema ve televizyon dünyasına damgasını vuran en dikkat çekici isimleri onurlandırıyor.
Bir yıllık süreçte hem eleştirmenler hem de izleyicilerden övgü dolu yorumlar alan yapımların ödüllendirildiği etkinlik, ayrıca Akademi Ödülleri (Oscar) için de önemli bir yol haritası olarak değerlendiriliyor. Zira genellikle buradan ödülle ayrılan isimler, geçmişte de defalarca kez gördüğümüz üzere genellikle Oscar’da da öne çıkmayı başarıyor.
83. Altın Küre Ödülleri (2026) adayları
Altın Küre Vakfı tarafından duyurulan aday listesi, birbirinden kaliteli ve dikkat çeken isimleri bir araya getiriyor. Bu yılki adaylar arasında “en iyi film”, “en iyi dizi”, “en iyi senaryo” ve “en iyi yönetmen” gibi kategorilerin yanı sıra yeni nesle ayak uyduran “en iyi podcast” gibi çeşitli dallar da içeriyor.
Resmi olarak açıklanan 2026 Altın Küre Ödülleri aday listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
En iyi özgün müzik (sinema filmi)
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Ludwig Göransson, Sinners
- Jonny Greenwood, One Battle After Another
- Kangding Ray, Sirāt
- Max Richter, Hamnet
- Hans Zimmer, F1
En iyi mini dizi, antoloji dizisi veya televizyon filmi
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Sinema filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Sinema filminde en iyi şarkı
- “Dream as One,” Avatar: Fire and Ash
- “Golden,” KPop Demon Hunters
- “I Lied to You,” Sinners
- “No Place Like Home,” Wicked: For Good
- “The Girl in the Bubble,” Wicked: For Good
- “Train Dreams,” Train Dreams
Televizyon – drama dalında en iyi erkek oyuncu
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Televizyon – en iyi yardımcı erkek oyuncu
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
Yabancı dilde en iyi film
- It Was Just an Accident (Fransa)
- No Other Choice (Güney Kore)
- The Secret Agent (Brezilya)
- Sentimental Value (Norveç)
- Sound of Falling (Almanya)
- The Voice of Hind Rajab (Tunus)
- Sirāt (İspanya)
Televizyon – en iyi yardımcı kadın oyuncu
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
En iyi senaryo – sinema filmi
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ronald Bronstein ve Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, Sinners
- Maggie O’Farrell ve Chloé Zhao, Hamnet
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier ve Eskil Vogt, Sentimental Value
Televizyon – müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Televizyon – mini dizi, antoloji dizisi veya televizyon filmi dalında en iyi erkek oyuncu
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Televizyon – drama dalında en iyi kadın oyuncu
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Helen Mirren, 1923
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Televizyon – müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Natasha Lyonne, Poker Face
Televizyon – mini dizi, antoloji dizisi veya televizyon filmi dalında en iyi kadın oyuncu
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex
- Robin Wright, The Girlfriend
En iyi animasyon film
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Sinema filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, One Battle After Another
En iyi yönetmen (sinema filmi)
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo Del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
En iyi drama dizisi
- The Diplomat
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Müzikal veya komedi filmi dalında en iyi erkek oyuncu
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung Hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Müzikal veya komedi filmi dalında en iyi kadın oyuncu
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo, Wicked: For Good
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
En iyi komedi veya müzikal dizi
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio
Sinematik ve gişe başarısı ödülü
- Avatar: Fire and Ash
- F1: The Movie
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
En iyi podcast
- Armchair Expert With Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang With Amy Poehler
- SmartLess
- The Mel Robbins Podcast
- Up First
Televizyonda stand-up komedide en iyi performans
- Brett Goldstein, The Second Best Night of Your Life
- Bill Maher, Is Anyone Else Seeing This?
- Kumail Nanjiani, Night Thoughts
- Sarah Silverman, PostMortem
- Kevin Hart, Acting my Age
- Ricky Gervais, Mortality
Drama filmi dalında en iyi erkek oyuncu
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Drama filmi dalında en iyi kadın oyuncu
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Julia Roberts, After the Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
En iyi müzikal veya komedi filmi
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- One Battle After Another
- Pillion
- Nouvelle Vague
En iyi drama filmi
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Son olarak 83. Altın Küre Ödülleri kazananları 11 Ocak Pazar günü resmi olarak duyurulacak. Etkinliği YouTube ya da TikTok platformları üzerinden canlı izlemek mümkün olacak.