Altın Küre Ödülleri 2026 aday listesi belli oldu

Gazetecilerden oluşan Altın Küre Vakfı, 2026 ödülleri için sinema ve televizyon kategorilerindeki adayları açıkladı.

Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Fransa, Güney Kore ve Brezilya gibi ülkelerden önemli yapımlar listeye girdi.

Kazanan isimlerin 11 Ocak Pazar günü gerçekleşecek ve YouTube/TikTok platformlarından canlı yayınlanacak ödül töreninde duyurulması bekleniyor.

Altın Küre Ödülleri 2026 aday listesi bugün resmen duyuruldu. Hollywood dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan organizasyon, yıl boyunca sinema ve televizyon dünyasına damgasını vuran en dikkat çekici isimleri onurlandırıyor.

Bir yıllık süreçte hem eleştirmenler hem de izleyicilerden övgü dolu yorumlar alan yapımların ödüllendirildiği etkinlik, ayrıca Akademi Ödülleri (Oscar) için de önemli bir yol haritası olarak değerlendiriliyor. Zira genellikle buradan ödülle ayrılan isimler, geçmişte de defalarca kez gördüğümüz üzere genellikle Oscar’da da öne çıkmayı başarıyor.

83. Altın Küre Ödülleri (2026) adayları

Altın Küre Vakfı tarafından duyurulan aday listesi, birbirinden kaliteli ve dikkat çeken isimleri bir araya getiriyor. Bu yılki adaylar arasında “en iyi film”, “en iyi dizi”, “en iyi senaryo” ve “en iyi yönetmen” gibi kategorilerin yanı sıra yeni nesle ayak uyduran “en iyi podcast” gibi çeşitli dallar da içeriyor.

Resmi olarak açıklanan 2026 Altın Küre Ödülleri aday listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

En iyi özgün müzik (sinema filmi)

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Göransson, Sinners

Jonny Greenwood, One Battle After Another

Kangding Ray, Sirāt

Max Richter, Hamnet

Hans Zimmer, F1

En iyi mini dizi, antoloji dizisi veya televizyon filmi

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Sinema filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, One Battle After Another

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Sinema filminde en iyi şarkı

“Dream as One,” Avatar: Fire and Ash

“Golden,” KPop Demon Hunters

“I Lied to You,” Sinners

“No Place Like Home,” Wicked: For Good

“The Girl in the Bubble,” Wicked: For Good

“Train Dreams,” Train Dreams

Televizyon – drama dalında en iyi erkek oyuncu

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Televizyon – en iyi yardımcı erkek oyuncu

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Yabancı dilde en iyi film

It Was Just an Accident (Fransa)

No Other Choice (Güney Kore)

The Secret Agent (Brezilya)

Sentimental Value (Norveç)

Sound of Falling (Almanya)

The Voice of Hind Rajab (Tunus)

Sirāt (İspanya)

Televizyon – en iyi yardımcı kadın oyuncu

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

En iyi senaryo – sinema filmi

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ronald Bronstein ve Josh Safdie, Marty Supreme

Ryan Coogler, Sinners

Maggie O’Farrell ve Chloé Zhao, Hamnet

Jafar Panahi, It Was Just an Accident

Joachim Trier ve Eskil Vogt, Sentimental Value

Televizyon – müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Televizyon – mini dizi, antoloji dizisi veya televizyon filmi dalında en iyi erkek oyuncu

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

Televizyon – drama dalında en iyi kadın oyuncu

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Televizyon – müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Natasha Lyonne, Poker Face

Televizyon – mini dizi, antoloji dizisi veya televizyon filmi dalında en iyi kadın oyuncu

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying for Sex

Robin Wright, The Girlfriend

En iyi animasyon film

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Sinema filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Sentimental Value

Ariana Grande, Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, One Battle After Another

En iyi yönetmen (sinema filmi)

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, It Was Just an Accident

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

En iyi drama dizisi

The Diplomat

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Müzikal veya komedi filmi dalında en iyi erkek oyuncu

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Müzikal veya komedi filmi dalında en iyi kadın oyuncu

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: For Good

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

En iyi komedi veya müzikal dizi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Sinematik ve gişe başarısı ödülü

Avatar: Fire and Ash

F1: The Movie

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

En iyi podcast

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

SmartLess

The Mel Robbins Podcast

Up First

Televizyonda stand-up komedide en iyi performans

Brett Goldstein, The Second Best Night of Your Life

Bill Maher, Is Anyone Else Seeing This?

Kumail Nanjiani, Night Thoughts

Sarah Silverman, PostMortem

Kevin Hart, Acting my Age

Ricky Gervais, Mortality

Drama filmi dalında en iyi erkek oyuncu

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Drama filmi dalında en iyi kadın oyuncu

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Sentimental Value

Julia Roberts, After the Hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

En iyi müzikal veya komedi filmi

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

One Battle After Another

Pillion

Nouvelle Vague

En iyi drama filmi

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Son olarak 83. Altın Küre Ödülleri kazananları 11 Ocak Pazar günü resmi olarak duyurulacak. Etkinliği YouTube ya da TikTok platformları üzerinden canlı izlemek mümkün olacak.