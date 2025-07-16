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    2026’da hangi Apple ürünleri tanıtılacak? İşte tüm cihazlar

    Apple tarafından 2026 yılında tanıtılacak tüm ürünler ortaya çıktı. Önümüzdeki yıl bizleri yeni iPhone, iPad ve MacBook'lar bekliyor.
    Apple
    • Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı tüm ürünler sızdırıldı.
    • Şirket önümüzdeki yıl iPhone 17e, iPhone 18 serisi, yeni iPad'ler ve MacBook'lar tanıtmayı planlıyor.
    • Bu yılki sonbahar etkinliğinde ise iPhone 17 ailesinin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

    Apple’ın 2026 yılı için hazırladığı ürün listesi sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Önümüzdeki sene karşımıza çıkacak Apple cihazları arasında iPhone 17e, yeni iPad’ler, Mac cihazları ve çok daha fazlası yer alıyor.

    Bloomberg’in tanınmış gazetecisi Mark Gurman’a göre Apple, 2026’nın ilk yarısında geniş bir yelpazede yeni cihazlar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin planları arasında hem mevcut ürünlere güncellemeler hem de tamamen yeni cihazlar yer alıyor.

    Apple’ın önümüzdeki yıl piyasaya sunacağı tüm ürünler

    Nispeten uygun fiyatlı iPhone 17e modelinin güncellenmiş A19 çipiyle Şubat ayı başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mac segmentinde ise MacBook Air ve MacBook Pro’nun yeni nesil M5 işlemcilerle güncellenmesi planlanıyor.

    iPhone 17e çıkış tarihi

    Apple’ın tablet serisi de yenilenecek. Muhtemelen M4 çipli güncellenmiş bir iPad Air modeli Mart ya da Nisan aylarında piyasaya sürülecek. Uygun fiyatlı iPad modeli ise mevcut revizyondan daha güçlü bir işlemciye sahip olacak.

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    Apple’ın 2026’nın ilk yarısına yönelik yol haritasında Apple Studio Display ve Pro Display XDR profesyonel monitörlerinin halefinin yanı sıra yeni bir akıllı ev merkezi de yer alıyor.

    iPhone 17 boyutları

    Bu yeni ürünler, şirketin 2025 sonlarında piyasaya sürmeyi planladığı ürünleri takip edecek. Bunlar arasında iPhone 18 serisi akıllı telefon ailesi, “Ultra” ve “SE” versiyonları da dahil olmak üzere Apple Watch’un yeni nesilleri yer alacak. Ayrıca güncellenmiş iPad Pro’ların da duyurulacağı söyleniyor.

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    Eylül ayında iPhone 17 ailesi duyurulacak

    Apple bu yılın Eylül’de amiral gemisi iPhone 17 serisini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Yakın tarihli sızıntılar, şirketin 8-10 Eylül arasında lansman gerçekleştireceğine işaret ediyor. Fakat bu bilginin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim.

    iPhone 17 Air

    Şirket bu yıl her zamanki gibi yine dört model duyuracak. Fakat bu kez farklı olarak “Plus” seçeneğinin yerini ultra ince tasarıma sahip iPhone 17 Air seçeneğini alacak. Bu modelin Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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