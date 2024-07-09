12 GB RAM’li Honor Magic Vs3 teknik özellikleri ile Geekbench’te ortaya çıktı

Honor çok yakında yeni katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürecek. Heyecanla beklenen Honor Magic V3 ve Magic Vs 3 cihazları için geri sayım başlamış durumda. Yeni modellerle alakalı devamlı sızıntı haberleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

12 Temmuz tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir telefon modelleri hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen Honor Magic Vs3 modeli güçlü teknik özellikleri ile Geekbench platformunda görüldü. Cihazla alakalı çok sayıda önemli bilginin yer aldığı tabloda telefona ilişkin akıllarda soru işareti bırakan birçok detay aydınlığa kavuştu. İşte ayrıntılar…

Honor Magic Vs3 özellikleri belli oldu

Geekbench platformunda kıyaslama testinden geçen katlanabilir Honor telefonu dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Performans canavarı bir donanımla karşımıza çıkacak model tek çekirdekli testlerden 2.541 puan aldı. Çok çekirdekte ise 5.643 puanla ayrıldı. Her iki sonuç da cihazın yüksek performanslı bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Heyecan uyandıran bir donanıma ev sahipliği yapan modelin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağı doğrulandı. Performans karşılaştırması yapmak isteyenler için daha önce bu işlemciyi Samsung Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11, Xiaomi 13 Pro, Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy Z Flip 5, POCO F6 Pro, Vivo X Fold 3, ZTE Axon 60 Ultra, Honor 100 Pro ve Redmi K70 gibi modellerde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Geekbench’te yer alan bilgilere göre performans canavarı akıllı telefon modeli 12 GB RAM kapasitesiyle karşımıza çıkacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışacak olan model muhtemelen önümüzdeki aylarda Android 15 güncellemesini de destekleyecek. Öte yandan cihazda 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri bulunacak.

Geekbench platformunda yer alan bilgiler ne yazık ki şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak yakın zaman önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne sermişti. Telefonun siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle donatılacağı öğrenildi. Metal bir tasarımla gelecek ürünün dayanıklı bir yapıya sahip olacağı belirtildi.

Son olarak ortaya çıkan sızıntılarda Honor Magic Vs3 cihazının teknik özellikleri arasında 50 MP ana kamera, 66 watt hızlı şarj desteği ve 5.200 mAh pil kapasitesi olacağı işaret ediliyor. Ayrıca cihazın IPX8 suya dayanıklılık sertifikasıyla geleceği aktarılıyor.