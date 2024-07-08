Honor Magic Vs3 tasarımı ve özellikleri ile lansmandan günler önce ortaya çıktı

12 Temmuz tarihinde Çin pazarında gerçekleştirilecek olan Honor lansmanı, markanın yeni cihazlarını tüketicilerle buluşturmak için ev sahipliği yapacak. Merakla beklenen lansmanda şirket yeni katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürecek. Honor Magic V3 ve Magic Vs3 cihazları etkinliğin başrol kahramanları olacak. Bunların yanı sıra ayrıca Honor MagicPad 2 ve MagicBook Art 14 cihazları resmi olarak duyurulacak.

Merakla beklenen lansman etkinliği için artık günler kalırken Honor’dan sürpriz bir hamle geldi. Kısa süre önce Honor Magic V3’ün teknik özellikleri internete sızdırılmıştı. Şimdi ise şirket lansman öncesi Honor Magic Vs3 cihazının ön siparişlerini başlattı ve bu sayede telefonun teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu. Cihazın etkileyici tasarımı nihayet doğrulanırken, aynı zamanda renk seçenekleri ve donanım ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.

Honor Magic Vs3 tasarımı

Honor’un yeni telefonu son derece şık bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Kamera modülü tarafında dikkat çekici bir yeniliğe giden şirket, göz alıcı bir görünüm ortaya koyacak. Cihaz kendine has kamera setiyle Honor Magic V3’ten daha farklı bir görünüm çizecek.

Magic V3’te yer alan sekizgen kamera modülünün yanı sıra Magic Vs3’te sol üst köşeye konumlandırılmış dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne yer veriliyor. Magic V3 siyah, beyaz, yeşil ve turuncu renk seçenekleriyle piyasaya sürülürken; Magic V3’ün ise siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle raflara geleceği ifade ediliyor. Metal bir yapıya sahip olan katlanabilir telefon modeli, yan tarafta ise bir parmak izi tarayıcısı barındırıyor.

Honor Magic Vs3 teknik özellikleri

Honor’un resmi internet sitesinde cihaz 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri ile listeleniyor. Şimdilik cihazın RAM kapasitesi hakkında net bir bilgiye rastlanmıyor. İşlemci tarafında ise telefonun Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8s Gen 3 ya da Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alacağı öne sürülüyor.

50 MP ana kamera ile mobil fotoğrafçıların ilgisini çekmeye hazırlanan Honor Magic Vs3 katlanabilir telefon modeli 66 watt hızlı şarj destekli 5.200 mAh pil kapasitesiyle gelebilir. Aynı zamanda cihazın IPX8 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı da ekleniyor.