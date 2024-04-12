5.5G ve uydu bağlantısı destekli ZTE Axon 60 Ultra çıktı

Olağanüstü bir mobil deneyime kapı aralayan ZTE Axon 60 Ultra piyasaya çıktı. China Mobile operatörüyle birlikte dünyanın en hızlı mobil ağı olarak lanse edilen 5.5G bağlantısına sahip cihaz; aynı zamanda Çin’in Tiantong sistemi sayesinde kullanıcıların uydu bağlantısı aracılığıyla kısa mesaj alışverişi ve sesli arama gerçekleştirmelerine imkan tanıyor.

Son derece gelişmiş bir bağlantı deneyimi vaat eden cihaz, ZTE’nin geliştirmiş olduğu çoklu anten değiştirme algoritması sayesinde kapsama alanı kısıtlı olan senaryolarda dahi telefonun mobil ağı uydu sistemiyle entegre hale geliyor. Bu sayede veri aktarımı düşük gecikmeyle optimize ediliyor. China Mobile’ın 5.5G bağlantısı sayesinde download için 10 Gbps, upload için ise 1 Gbps maksimum hıza ulaşılıyor.

ZTE Axon 60 Ultra teknik özellikleri

Ekran: 1.220p çözünürlük kalitesi,120 Hz yenileme hızı, 6,78 inç OLED panel

1.220p çözünürlük kalitesi,120 Hz yenileme hızı, 6,78 inç OLED panel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi: Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı Dahili depolama alanı: Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Ana kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı sensör ve makro sensör

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı sensör ve makro sensör Bağlantı: 5.5G, çift bantlı uydu iletişimi, USB-C, Bluetooth ve NFC

5.5G, çift bantlı uydu iletişimi, USB-C, Bluetooth ve NFC Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh silikon karbon pil

6,78 inç OLED ekrana sahip olan yeni ZTE modelinde 1.220p çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı sunuluyor. Cihazın ön tarafında 32 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkarken; arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve henüz açıklanmayan üçüncü bir makro kamera taşınıyor.

ZTE Axon 60 Ultra etkileyici bir performans sunuyor. Bunun için cihazda Qualcomm tarafından tasarlanan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunuyor. Daha önce bu işlemciyi Samsung Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11, Vivo X Fold 3, Redmi K70, Honor 100 Pro ve POCO F6 Pro gibi cihazlarda da görmüştük.

6.000 mAh pil kapasitesiyle gelen cihaz, telefonu daha ince bir hale getirmek adına silikon karbondan tasarlanan bir batarya taşıyor. Buna ek olarak kullanıcı dostu bir deneyim için 80 watt hızlı şarj desteğinden faydalanılıyor. Son olarak cihazın suya ve toza karşı dayanıklılık adına IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtmekte yarar var.

ZTE Axon 60 Ultra özellikleri ile ilgili bazı noktalar şimdilik ne yazık ki gizemini koruyor. Şimdilik ne yazık ki cihazın RAM kapasitesi ve dahili depolama alanı açıklanmadı. Ancak burada şirketin LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerini kullanacağı vurgulanıyor.

İlk olarak Çin’de boy gösterecek ZTE Axon 60 Ultra’nın fiyatı henüz maalesef açıklanmadı. İlerleyen haftalarda şirketin konfigürasyon seçenekleri, fiyat etiketi ve küresel lansman ile ilgili yeni bir açıklamayla karşımıza çıkması bekleniyor.