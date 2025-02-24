Zarafet ve performans bir arada: Samsung Galaxy S25 Edge’den yeni görüntüler geldi

Ultra ince Galaxy S25 Edge'in yeni görüntüleri internete sızdı.

Alexis Garza adlı YouTuber, cihazın tasarımını incelediği bir video yayınladı.

Kısa süre sonra silinen videoda cihazın nasıl göründüğüne dair ciddi ipuçları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S25 Edge’in üzerindeki gizem perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Ultra ince tasarımıyla öne çıkacak olan cihazla alakalı yeni bilgiler geldi. Cihazın göz alıcı zarif görünüm bir kez daha doğrulandı.

Güney Koreli şirket ilk kez Unpacked etkinliğinde rafine hatlarla öne çıkan bir telefonunu tanıtmıştı. Çok yakında satışa sunulacak cihaz, Galaxy S25+’ın estetik çekiciliğini belirgin şekilde daha ince bir silüetle birleştirme görevini üstlenecek. Model aynı zamanda Apple’ın ultra ince iPhone 17 Air cihazıyla da doğrudan rekabet edecek.

Galaxy S25 Edge bir YouTube videosunda ortaya çıktı

YouTuber Alexis Garza tarafından yayınlanan ve kısa sürede kaldırılan bir video, Galaxy S25 Edge’in nasıl görüneceği hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor. Max Jambor’un yakaladığı ekran görüntüleri, cihazı yakından incelememize ve bazı teknik özelliklerini öğrenmemize yardımcı oluyor.

Videoda Galaxy Z Fold 6 ile boyut karşılaştırması yer alıyor. Türkiye pazarında da satılacağı doğrulanan Galaxy S25 Edge, açıldığında Galaxy Z Fold 6’dan biraz daha kalın görünüyor.

SM-S937U model numarası, Kuzey Amerika versiyonuna işaret ediyor. Bellek yapılandırmasında 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Başka varyantların olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Cihaz, Galaxy S25 serisindeki diğer modellerde de benimsenen Bluetooth 5.4 standardının entegre edilmiş olması dikkat çekiyor. Cihazın 4.000 mAh pil kapasitesiyle Galaxy S25’e eşit bir batarya ömrü sunacağı belirtiliyor.

Daha önceki söylentilerde 200 MP ana sensör ve 12 MP ultra geniş sensörden oluşan bir fotoğraf bölmesinden bahsediliyordu. Ancak videoda durum farklı görünüyor.

Arka taraftaki iki kameranın da 12 MP olduğu söyleniyor. Eğer bu veriler doğrulanırsa, Samsung’un yüksek megapiksel sayısına sahip sensörleri tercih etme eğiliminin tersine dönmesi muhtemel duruyor.

Samsung’dan gelecek bildirimler beklenirken, bu bilginin resmi olmadığını belirtmekte fayda var. Şirketin cihazı ikinci çeyrekte resmi olarak tanıtması bekleniyor.