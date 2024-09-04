Yeni nesil Alexa, Claude AI yapay zekasıyla gelecek

Teknoloji devi Amazon, yapay zeka destekli Alexa sesli asistan ürününün bir sonraki versiyonunu daha akıllı hale getirmek için Claude AI üretken yapay zeka hizmetinden yararlanmayı planlıyor. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre şirket kendi yapay zekasını çeşitli teknik problemler yüzünden kullanmayı erteliyor ve Anthropic’in teknolojisini kullanmayı tercih ediyor. Öte yandan kaynaklar, abonelik tabanlı yeni Alexa’nın bu yılın Ekim ayında geleceği yönündeki iddiaları daha da kuvvetlendirerek öne çıkarıyor.

Geçen yıl Amazon şirketi Claude AI’yi Alexa’da kullanabileceğine dair çeşitli ipuçlarıyla karşımıza çıkmıştı. 2023 yılının Eylül ayında Anthropic’e 1,25 milyar dolar yatırım yapan Amazon, ardından şirkete 3,75 milyar dolar daha yatırımda bulunarak desteğini göstermişti. O dönem bazı kaynaklar Amazon’un bu hamlesinin Claude AI’yi yeni nesil Alexa’ya entegre etme planlarına işaret ederek bu yatırımın arkasındaki sebepleri gözler önüne sermeye yardımcı olmuştu.

Amazon’un kendi yapay zekası henüz Alexa için yeterli değil

Reuters’in paylaştığı bilgilere göre Amazon, Alexa’da da kullanılabilmesi üzerine kendi bünyesinde geliştirdiği yapay zekanın göstermiş olduğu performanstan pek de tatmin olmadı. Bu nedenle e-ticaret devinin sanal asistan hizmeti için Anthropic ile yollarının kesiştiği, şirketin Claude AI yapay zekasıyla çözüm üretme kararı aldığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin ismini açıklamak istemeyen bir kaynak, her ne kadar şu anda bu mümkün olmasa da Amazon’un planının gelecekte kendi üretken yapay zekasını kullanmak olduğunu iddia etti. Kimliği belirsiz kaynak, şirketin odak noktasının kendi modellerini kullanmak olduğunu, fakat teknoloji seçiminde her zaman çeşitlilik gösterdiğini söyledi.

Yeni Alexa aylık ücret planıyla gelecek

İddialara göre Amazon yeni nesil Alexa ile birlikte kullanıcılardan aylık ücret talep etmeye başlayacak. Şirketin akıllı Alexa aboneliği için kullanıcılardan ayda 10 dolar ücret isteyeceği öne sürülüyor.

Yenilenen Alexa ile birlikte gelecek yeni özellikler arasında kullanıcının ilgisine dayalı bir haber özeti aracı olan Smart Brifing gibi ilgi çekici araçlar yer alacak. Örnek vermek gerekirse mesela futbol maçlarını takip ediyorsanız Alexa size ligdeki son maçların skorlarını ve detaylarını özetleyebilecek.

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