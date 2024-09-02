Huawei üçe katlanabilen telefon ile iPhone 16 lansmanını gölgelemek istiyor

Huawei dünyanın ilk üçe katlanabilen telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hakkında pek çok sızıntı haberi ortaya çıkan bu dikkat çekici ürün için geri sayım başlamış durumda. Heyecan uyandıran modelin çıkış tarihi resmen duyuruldu. Ancak bu tarih pek çok kişiyi şaşırttı. Huawei’nin sıra dışı yeni cihazıyla Apple’ın lansmanını gölgelemeyi planladığı düşünülüyor.

Huawei’nin yaptığı açıklamaya göre markanın yeni üçe katlanabilen telefon modeli iPhone 16 lansmanından yalnızca bir gün sonra duyurulacak. Aylardır büyük bir heyecanla beklenen amiral gemisi iPhone modellerinin 9 Eylül tarihinde piyasaya çıkacağı Apple tarafından resmi olarak doğrulandı. Huawei ise 10 Eylül’de gerçekleştireceği büyük lansmanla şimdiden tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.

Dünyanın ilk üçe katlanabilen telefon modeli 10 Eylül’de tanıtılacak

Huawei merakla beklenen dünyanın ilk üçe katlanabilen telefon modelini çok yakında karşımıza çıkaracak. Henüz ismi netleşmeyen bu gizemli ve sıra dışı cihaz 10 Eylül tarihinde Çin’de gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğinde piyasaya sunulacak. Bu sürpriz telefonun yanı sıra şirket ayrıca HarmonyOS işletim sistemi hakkında da önemli bilgiler paylaşacak.

Huawei Central’ın haberine göre şirketin yeni telefonu Apple tarafından gerçekleştirilecek büyük lansman etkinliğinden bir gün sonra duyurulacak. Bilindiği üzere Cupertino merkezli teknoloji devi 9 Eylül tarihinde yeni iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesini duyuracak. Huawei’nin düzenleyeceği lansmanın Apple etkinliğini gölgede bırakarak öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Heyecanla beklenen cihaz ile ilgili yorum yapan Huawei başkanı Yu Chengdong, temelde etkinliğin en önemli olayının dünyanın ilk üçe katlanan cep telefonu olacağını şu sözlerle doğruladı: “5 yıllık ısrar ve birçok yatırımın ardından bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdük. Lütfen etkinliği bekleyin ve Huawei’nin büyüklüğünü görün.”

Pazar analistlerine göre Huawei, üçe katlanabilen akıllı telefon modeliyle Çin’de büyük bir yenilik ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekecek. Yeni yapay zeka (AI) özellikleri ve bir dizi iyileştirmeyle gelecek iPhone 16 serisinin bu nedenle Çin pazarında daha az ses getireceği öne sürülüyor.

Bunun yanı sıra Huawei’nin akıllı telefonlarda, tabletlerde ve PC’lerde çeşitli yapay zeka özelliklerini yerel olarak sunması beklenen HarmonyOS Next işletim sistemi hakkında daha fazla detay vermek için etkinlikten yararlanabileceğini söylüyor.