Yakında duyurulacak Xiaomi 14T Pro’nun teknik özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi’nin yeni telefonu çok yakında piyasaya duyurulacak. Şimdiye kadar birçok sızıntı haberiyle gündeme gelen Xiaomi 14T Pro cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihazla ilgili merak edilen ve şu ana dek adeta bir sır gibi saklanan donanım ayrıntıları aydınlığa kavuştu.

Merakla beklenen yeni Xiaomi telefonu için geri sayım başlarken, cihazla ilgil yeni ayrıntılar da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Xiaomi 14T Pro’nun yeni sertifikalar aldığı ve artık cihazla alakalı neredeyse hiçbir sürpriz kalmadığı ortaya çıktı. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Xiaomi 14T Pro yeni sertifikalarla karşımıza çıktı

Xiaomi’nin performans canavarı yeni telefonu Tayland’daki NBTC veritabanında sertifikaya sahip oldu. Cihazın lansmanıa oldukça kısa bir süre kaldığına işaret eden bu gelişme aynı zamanda telefonun merak edilen pek çok detayını da bizlere anlatıyor. 2407FPN8EG model numarasıyla sertifikasyon alan telefon güçlü donanımıyla kendi segmentinde öne çıkmaya hazırlanıyor.

İddialı özellikleri ile rakiplerinin önüne geçmeyi hedefleyen Xiaomi 14T Pro modeli yalnızca Çin pazarında değil, küresel olarak raflarda boy göstermeye başlayacak. NBTC’de yer alan bilgilere göre GSM, WCDMA, LTE ve NR bağlantı destekleri ile karşımıza çıkacak ürün tüketicilere üst düzey bir mobil deneyim sağlayacak.

Xiaomi 14T Pro kamera özellikleri belli oldu

Xiaomi 14T Pro ile ilgili detaylar yalnızca NBTC veritabanında görülmedi. Aynı zamanda Camera FV-5 veritabanından da cihazla alakalı önemli ayrıntılar karşımıza çıktı. Paylaşılan bilgilere göre cihaz f/1,6 diyafram açıklığına ve 12,6 MP piksel gruplamaya sahip olan 50 MP ana kamerayla gelecek.

Bu kamera optik görüntü sabitleme (OIS) desteğiyle sunulacak. Cihazın ön tarafında yer alan selfie kamerası ise f/2,0 diyafram açıklığına ve 8,1 MP piksel gruplamaya sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın kamerasının Leica ortaklığında geliştirileceği tahmin ediliyor.

Xiaomi’nin yeni telefonu Dimensity 9300 ile çalışacak

Yüksek performansıyla dikkatleri üzerinde toplayacak olan yeni Xiaomi telefonu MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 yonga setiyle tüketicilerle buluşacak. Performans canavarı bu çip 3,25 GHz’de bir Cortex-X4 çekirdeği, 2,85 GHz’de üç Cortex-X4 çekirdeği, 2,0 GHz’de dört Cortex-A720 çekirdeği ve bir Mali-G720 Immortalis MP12 GPU ile karşımıza çıkacak. Performans karşılaştırması yapmak isteyenler için daha önce bu çipi OPPO Find X7, Vivo X100 Pro ve Vivo X100 cihazlarında gördüğümüzü hatırlatalım.

Xiaomi 14T Pro’nun çıkış tarihi şimdilik ne yazık açıklanmadı. Ancak tahminlere göre cihaz Ağustos ya da Eylül ayında tüketicilerle buluşacak. Merakla beklenen telefon küresel pazarda da satışa çıkacak.

Xiaomi 14T Pro özellikleri ile ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Cihazla ilgili fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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