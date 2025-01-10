xAI, iOS için Grok uygulamasını yayınladı

xAI, iOS için Grok uygulamasını kullanıcılara sundu.

Başlangıçta yalnızca ABD'de kullanıma sunulan uygulamanın yakında Türkiye ve diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Grok'un bağımsız mobil uygulamasının yanı sıra xAI ayrıca web üzerinden erişim için özel bir internet sitesi üzerinde de çalışıyor.

Elon Musk tarafından kurulan yapay zeka şirketi xAI, şimdiye kadar X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre bir şekilde çalışan sohbet robotu Grok için resmi iOS uygulaması ile karşımıza çıktı. xAI’nin Beta sürüm olarak sınıflandırdığı bu uygulama, X’teki sürümünde bulunan işlevlerle kullanıcıların bilgilere gerçek zamanlı olarak erişmesine, soruları yanıtlamasına ve hatta görüntü oluşturmasına olanak tanıyor.

Grok’un bağımsız uygulamasının testleri şu anda sınırlı bir kullanıma sahip. Şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılara sunulan uygulama, kademeli bir şekilde yavaş yavaş diğer ülkelerde de kullanıcılara sunulacak. Çok yakında Türkiye’de de hem iOS hem de Android cihazlarda uygulamanın kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Grok yakında web üzerinden de erişim sunacak

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre xAI, iOS uygulamasını yayınladığı Grok yapay zekası için özel bir web sitesi de geliştiriyor. Şu anda Grok’un internet sitesini ziyaret ettiğimizde “yakında gelecek” notuyla karşılaşıyoruz.

Grok’un internet sitesinin kullanıcılara sunulması, popüler chatbot hizmetinin potansiyel olarak kullanıcılara daha zengin ve daha entegre bir deneyim sağlaması bekleniyor. Yavaş yavaş X’ten bağımsız bir sohbet robotu haline getirilmeye çalışılan hizmet, sitenin faaliyete başlamasıyla birlikte ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerine karşı daha iyi bir alternatif haline gelebilir.

Başlangıçta yalnızca X Premium abonelerine açıktı

Grok ilk etapta yalnızca X Premium abonelerine açıktı. Fakat şirket geçen ay sohbet robotunu demokratikleştirmeye karar vererek tüm kullanıcıların erişimine izin verdi. Ücretsiz X kullanıcıları da bu hizmetten faydalanabilmeye başladı.

Grok’un X Premium abonelik hizmetinin dışına çıkması, sohbet robotunu ChatGPT, Claude, Google Gemini ve Microsoft Copilot hizmetleri gibi halihazırda piyasaya hakim olan diğer ücretsiz platformlarla daha iyi rekabet edebilir hale getirdi.

Elon Musk’ın yapay zeka firması xAI, Haziran ayında 6 milyar dolar toplayarak finansman açısından önemli bir büyüme gösterdi. Ardından Nvidia ve AMD gibi stratejik yatırımcıların katılımıyla yine toplam 6 milyar dolarlık bir finansman turu izledi. Bu yatırımlar xAI’nin yapay zeka pazarındaki konumunu güçlendirmeye yardımcı oldu.