X (Twitter), Grok için metinden görsel oluşturma özelliği getirdi

Milyarder iş insanı Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) için ilgi çekici yenilikler ortaya koymaya devam ediyor. Grok-2 ve Grok-2 mini olmak üzere iki yeni yapay zeka modelini karşımıza çıkaran şirket, artık X’te Grok üzerinden metinden görsel oluşturma imkanı sunmaya başladı.

X’in yapay zeka teknolojilerinden sorumlu olan xAI artık Grok’un görüntü üretme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı. Uzun bir süredir kullanıcıların Grok’ta görmek istediği bir özellik olan bu yenilik, işlevsel yapısından yanı sıra kullanıcılar tarafından bir eğlence aracı olarak da kullanılabilecek.

Grok-2 ve Grok-2 mini adlı iki yeni yapay zeka modeli ile karşımıza çıkan sosyal medya platformu, Grok’un geliştirilmesi için Black Forest Lab’ın FLux 1 AI modelinden güç alıyor. Şu anda kullanıcılar sınırsız bir şekilde yapay zeka ile metinden görsel üretme imkanına sahip olabiliyor.

Grok’un metinden görsel oluşturma özelliği bazı etik sınırları tanımıyor

Şimdiye kadar Grok’un görüntü üretme konusunda nasıl bir performansa sahip olacağı konusunda akıllarda pek çok soru işareti vardı. Ortaya çıkan sonuçlar ise birçok kişiyi oldukça şaşırttı. Son derece başarılı bir şekilde çalışan hizmet, yine de akıllarda bazı soru işaretleri oluşturdu. Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlerde Grok’un yapay zeka görüntü oluşturma özelliğinin bazı sınırları tanımadığı ortaya çıktı.

Benjamin De Kraker adlı bir X kullanıcısı Grok’un yeni yapay zeka görsel oluşturma özelliğini test etti. Ancak burada Grok’un üretim sonuçlarının diğer alternatif AI hizmetlerine göre bazı problemler barındırdığı anlaşıldı. Kullanıcı yapay zekadan Donald Trump ve George W. Bush’un yer aldığı iki görüntü üretmesini istedi. Çıkan sonuçlar ise şunlar oldu:

Ortaya çıkan görüntülerde xAI’nin yeni yapay zeka görüntü üretme özelliğinin etik sınırlara pek de sahip olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla bu durum ilerleyen süreçte Elon Musk ve X (Twitter) platformu adına çeşitli problemler doğurabilir.

Peki ya sizler Grok’un yapay zeka görüntü oluşturma özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Grok tarafından üretilen görüntülerin gerçekçiliği ile ilgili düşüncelerinizi de bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: