Bir dönemin efsane sosyal ağı Orkut’un sahibi Orkut Büyükökten yeni platform geliştiriyor

Türk bir yazılım mühendisi olan Orkut Büyükkökten bir döneme damgasını vuran ve kendi adından ilham alarak yarattığı Orkut adlı sosyal medya platformu ile büyük ses getirmişti. 2000’li yılların en dikkat çekici internet platformlarından bir tanesi olmayı başaran bu hizmet dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı bir araya getirmişti. 2014 yılında faaliyetlerini sonlandıran ve pek çok kullanıcının aklında nostaljik bir hatıra olarak kalan platformun yeni versiyonu için çalışmaların başladığı ortaya çıktı.

Orkut’un yaratıcısı olarak bilinen Orkut Büyükkökten yeni bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalıştığını doğruladı. Brezilya’da gerçekleşen bir teknoloji etkinliğinde sahne alan tecrübeli yazılım mühendisi, çalışmaya devam ettiği yeni sosyal ağ projesinin internet kullanıcılarına “mutluluk” ve “özgünlük” kavramlarını geri getireceğini ifade etti. İnsanlar için daha “olumlu” bir mecra yaratmak istediğini söyleyen Büyükkökten, şimdiden yeni projesi için büyük bir ilgi gördü.

Büyükkökten’den Orkut ve Hello’dan sonra yeni sosyal ağ girişimi

“Pozitiflik, topluluk ve aidiyet” odaklı yeni bir sosyal medya platformu yaratmayı planladığını açıklayan Büyükkökten, bu unsurları göz önünde bulundurarak klasik Orkut’u geri getirmeyi amaçladığını açıkladı. Hello adlı projesiyle geçtiğimiz yıllarda beklediği ilgiyi göremeyen isim, hangi faktörlerin insanları bir araya getireceğini artık daha iyi anlamaya başladığını söyledi.

Hello ile büyük bir etkileşim ve yüksek düzeyde kalıcılığa sahip bir platform oluşturmayı başardığını dile getiren Orkut Büyükkökten, bu projede “özgünlük” ve “kalabalık topluluklar” gibi Orkut’un bazı öne çıkan değerlerini geri getirmeye başardıklarını paylaştı.

2022 yılında kapatılan Hello’dan sonra yeni bir platform için çalışmaya başlayan Büyükkökten, şimdilik ne yazık ki yeni projesinin ismini açıklamadı. Ayrıca merakla beklenen platformun ne zaman kullanıcılara hizmet vermeye başlayacağı da şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Çok yakında piyasaya çıkacağına işaret edilen Orkut Büyükkökten imzalı yeni sosyal medya girişiminin Orkut’un hangi özelliklerine sahip olacağı şu anda bilinmiyor. Ancak Orkut ve Hello platformlarının sadık kitlesinin yeni sosyal ağa hızlı bir şekilde adapte olabileceği aktarılıyor. Öte yandan bu platformun Meta’nın sahibi olduğu Instagram ve Facebook gibi uygulamalarla nasıl rekabet edeceği gibi noktalar da şimdilik soru işareti kalıyor.

2014 yılında kapatılan ve pek çok kullanıcının nostaljik bir değer olarak benimsediği Orkut platformunun internet sitesini ziyaret ettiğimizde karşımıza Orkut Büyükkökten tarafından kaleme alınan uzun bir metin çıkıyor. Bu metinde söz konusu yeni sosyal medya projesi hakkında küçük bazı bilgiler veriliyor. Burada yer alan ifadeler şu şekilde:

Merhaba, ben Orkut. On yedi yıl önce Google’da mühendisken küçük bir sosyal ağ kurdum. Sadece birkaç yıl içinde, o sosyal ağ – orkut.com – 300 milyondan fazla kişiden oluşan bir topluluğa dönüştü. Orkut.com’un bir topluluk bulduğuna inanıyorum çünkü dünyanın dört bir yanından çok sayıda farklı sesi bir araya getirdi. Orkut.com’u nefret ve yanlış bilgilendirmenin hoş görülmediği bir topluluk haline getirmek için çok çalıştık. Orkut.com’u sadece fotoğraflarınızı beğenen ve yorum yapan kişilerle değil, ilgi alanlarınızı paylaşan gerçek kişilerle tanışabileceğiniz bir topluluk haline getirmek için çok çalıştık. Dünya her zamankinden daha fazla nezakete ihtiyaç duyuyor. Günümüzde internette çok fazla nefret var ve gerçek bağlantılar bulup kurma seçeneklerimiz çok az ve aralıklı. Ben her zaman bir arkadaşlığın bir arkadaşlık isteğinden daha fazlası olduğuna inandım ve hayatımı milyonlarcanızın komşularınız, aile üyeleriniz, çalışanlarınız ve hayatınıza giren güzel yabancılarla gerçek bağlantılar kurmasına yardımcı olmaya adadım. Çevrimiçi araçlarımız bize hizmet etmeli, bizi bölmemeli. Verilerimizi korumalı, satmamalı. Bize korku ve endişe değil, umut vermeli. En iyi sosyal ağ, hayatınızı zenginleştiren ancak onu manipüle etmeyen ağdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı gerçek benliğiniz olmanızı istiyorum. Kalıcı bağlantılar kurabilmenizi istiyorum. Bunu tüm kalbimle yapmanıza yardımcı olmak istiyorum. Ben bir iyimserim. Bağlantının dünyayı değiştirme gücüne inanıyorum. Birbirimizi biraz daha tanıdığımızda dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyorum. Stanford’da lisansüstü öğrencisi olduğumda dünyanın ilk sosyal ağını bu yüzden kurdum. Orkut.com’u dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişiye bu yüzden getirdim. Ve bu yüzden yeni bir şey inşa ediyorum. Yakında görüşmek üzere! Güncellemeler için aşağıya kaydolun ve ilk siz haberdar olun.

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