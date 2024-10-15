Vivo V40 ve V40 Lite Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları

Vivo geçtiğimiz aylarda Çin’de piyasaya sunduğu akıllı telefonlarını bugün nihayet Türkiye pazarına getirdi. Orta seviye canavarı Vivo V40 ve fiyat-performans odaklı Vivo V40 Lite modelleri resmen ülkemize giriş yaptı. Aylardır heyecanla beklenen modeller, şık tasarımlarının yanı sıra fiyatına göre iddialı donanımlarıyla şimdiden ilgi odağı haline geldi.

İnce ve şık bir tasarıma sahip olan Vivo V40 serisi, selefine göre önemli oranda pil yükseltmesi ve kamera iyileştirmelerine ev sahipliği yapıyor. Yüksek performansıyla dikkat toplayan bu cihazlar, kendi segmentine göre öne çıkan özellikleri ile rakiplerinin önüne geçmeye aday görünüyor. İşte Vivo V40 serisinin tüm teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatları…

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Vivo V40 serisi Türkiye fiyatları ne kadar?

Vivo’nun yeni akıllı telefon modelleri ikişer farklı renk seçeneğiyle raflara gelmeye başladı. Vivo V40 Lite’ın Türkiye fiyatı 16 bin 999 TL olarak açıklandı. Bu modelin renk seçenekleri Titanyum Grisi ve Titanyum Siyahı olarak karşımıza çıkıyor. Vivo V40’ın Türkiye fiyatı 29 bin 999 TL oldu. Renk seçenekleri ise Titanyum Grisi ve Titanyum Moru olarak açıklandı.

Vivo V40 serisi akıllı telefon modelleri şu anda Hepsiburada üzerinden Türkiye pazarına giriş yapmış durumda. Cihazın çok yakında diğer perakende satış mağazalarına da gelmesi bekleniyor.

Vivo V40 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 dahili depolama

256 GB ve 512 dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Vivo V40 Lite özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 dahili depolama

256 GB ve 512 dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Peki ya siz Vivo’nun yeni telefonları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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