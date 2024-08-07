Performans canavarı Vivo V40 ve V40 Pro çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo V40 serisi akıllı telefon ailesi bugün resmen tanıtıldı. Uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen yeni performans canavarı telefonlar piyasaya çıktı. İki modelden oluşan seride standart modelin yanı sıra daha güçlü özelliklere sahip olan Vivo V40 Pro modeline de yer verildi.

Vivo’nun yeni telefonları ince ve şık tasarımı ile öne çıkıyor. Selefine göre ciddi bir pil ömrü yükseltmesi ve kamera iyileştirmeleri sunan model, Vivo V30’un “abileri” olarak lanse ediliyor. İşte performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak cihazların merak edilen tüm ayrıntıları…

Vivo V40 serisi neler sunuyor?

GSMArena’ya göre 164,2 x 74,9 x 7,58 milimetre boyutlarında olan yeni Vivo cihazları Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,78 inç AMOLED ekran sunuyor. Her iki cihazda da şirket aynı ekran özelliklerine yer veriyor. Bu ekranlarda 120 Hz akıcılıkta yenileme hız ıve 4.500 nit tepe parlaklık desteği karşımıza çıkıyor.

Serinin standart modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi ile çalışıyor. Bunun yanı sıra Vivo V40 Pro modelinde MediaTek imzalı Dimensity 9200 Plus çipi donatılıyor. Her iki cihazda da 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi opsiyonları sunuluyor. Aynı zamanda yine iki modelde de 256 GB ve 512 GB’lık dahili depolama alanı opsiyonları taşınıyor.

Vivo V40 serisi modellerinin her ikisinde de 50 MP Samsung ISOCELL JN1 selfie kamerası yer alıyor. Arka kamerada ise cihazlar bazı farklılıklar içeriyor. V40’ta 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens yer alırken; V40 Pro’da ise 50 MP Sony IMX921 ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP Sony IMX816 telefoto lens bulunuyor.

Vivo V40 ve Vivo V40 Pro cihazları Android 14 işletim sistemini temel alan Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü ile çalışıyor. Şirket her iki cihaz için de 4 yıllık yazılım desteği vaat ediyor. 80 watt FlashCharge hızlı şarj teknolojisiyle desteklenen modeller 5.500 mAh pil kapasitesiyle uzun ömürlü bir batarya deneyimi ortaya koyuyor.

Vivo V40 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 dahili depolama

256 GB ve 512 dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Vivo V40 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 Plus

MediaTek Dimensity 9200 Plus RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 dahili depolama

256 GB ve 512 dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Vivo V40 serisi fiyatları belli oldu

Vivo’nun yeni telefonları Hindistan pazarında satışa sunuldu. Serinin standart modeli 34.999 rupi (yaklaşık 14 bin TL) karşılığında raflarda boy gösterecek. Vivo V40 Pro’nun fiyatı ise 49.999 rupi (yaklaşık 20 bin TL) olarak paylaşıldı.

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