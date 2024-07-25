Vivo V40 SE 4G bütçe dostu fiyatıyla piyasaya çıktı

Vivo V40 serisi büyümeye devam ediyor. Daha önce V40 SE 5G, V40 Lite 5G ve V40 Pro 5G’nin yer aldığı seriye dahil olan Vivo V40 SE 4G serinin beşinci modeli olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Vivo’nun yeni cihazı uygun fiyatlı telefon arayan tüketicilere hitap ediyor. Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime odaklanan cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 50 MP ana kamerası ve 120 Hz yenileme hızına sahip gelişmiş AMOLED ekranı oluyor. İşte V40 SE 5G’nin merak edilen tüm ayrıntıları…

Vivo V40 SE 4G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç E4 AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç E4 AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: Çift SIM bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 2,4 GHz ve 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası

Çift SIM bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 2,4 GHz ve 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

163,17 x 75,81 x 7,79 milimetre boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olan yeni uygun fiyatlı Vivo telefonu mor renk seçeneğinde vegan deri kaplama bir arka panelle karşımıza çıkıyor. 6,67 inç E4 AMOLED ekranla karşımıza çıkan modelde ayrıca Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 1.800 nit tepe parlaklık desteği bulunuyor.

Vivo V40 SE 4G modeli 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ve 128 GB-256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazda 8 GB sanal DRAM ve microSD kart destekleri de bulunuyor. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 685 yonga seti bulunuyor. Performans karşılaştırması yapmak isterseniz bu çipi daha önce Redmi Note 13, Vivo V30 Lite, Realme 12 Lite, OPPO Reno 12F 4G ve Vivo Y100 4G gibi modellerde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Bütçe dostu telefon modelinde 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere 4G bağlantı desteğiyle çalışan model 80 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

Vivo V40 SE 4G fiyatı

Siyah ve mor olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen bütçe dostu yeni Vivo telefonu 4.999 Çek Korunası fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 7 bin TL’ye tekabül ediyor.

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