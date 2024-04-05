Bütçe dostu Vivo V30 Lite yenilenmiş sürümüyle piyasaya çıktı

Vivo V30 Lite yenilenmiş versiyonuyla piyasaya çıktı. Çinli şirket, aynı adı taşıyan cihazı daha önce Meksika ve Orta Doğu pazarında iki farklı sürüm halinde satışa sunduktan sonra şimdi de aynı isme sahip üçüncü modelini tanıttı.

İsimlendirme konusunda karmaşık bir politika izleyen şirket, bugün tanıttığı yeni modeliyle hayranlarının kafasını bir miktar karıştırdı. iQOO Z9 olarak da bilinen Vivo T3 modeline oldukça benzeyen bu seçenek, yonga seti ve şarj gücü gibi noktalarda farklılık gösteriyor.

Vivo V30 Lite özellikleri

Ekran: 6,67 inç Full HD+ AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

Bağlantı: 4G, USB-C, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0 ve 3,5 mm kulaklık girişi

İşletim sistemi: Android 14

Vivo’nun yeni modeli 120 Hz yenileme hızına sahip olan ve 1.200 nit tepe parlaklık sunan 6,67 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Full HD+ çözünürlük kalitesi sunan cihazın ön kısmında delik çentik tasarımı benimseniyor.

Ön kısımda 8 MP’lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapan Vivo V30 Lite, arka kısımda dikdörtgen bir modül içinde kameralarını dikey olarak sıralıyor. 50 MP ana kamerayla dikkatleri üzerinde toplayan model, buna ek olarak 2 MP’lik bir derinlik sensörü sağlıyor.

Vivo tarafından duyurulan ve ilk olarak Kamboçya pazarında satışa sunulan model, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 685 yonga setinden güç alıyor. Daha önce Redmi Note 13, Realme 12 Lite ve Realme C67 gibi modellerde de görme şansına sahip olduğumuz bu çip, kullanıcılar için yüksek bir performans yaratacak.

Vivo V30 Lite’ın 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla kullanıcılara hizmet vereceği aktarılıyor. Daha fazla depolamaya ihtiyacı olan kullanıcılar için ayrıca microSD kart desteği taşınıyor. Böylelikle kullanıcıların 1 TB’a kadar hafıza genişletmelerine imkan tanınıyor.

Vivo V30 Lite fiyatı

4G bağlantı desteğine sahip olan Vivo V30 Lite’ın fiyatı belli oldu. Siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle listelenen cihaz, ilk olarak Kamboçya pazarında satılıyor. 1,2 milyon KHR fiyat etiketine sahip ürün, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 9 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.