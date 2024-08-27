Orta seviye canavarı Vivo T3 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo T3 Pro 5G orta seviye telefon pazarında iddialı özellikleri ile resmen tanıtıldı. Şimdiye kadar hakkında bazı sızıntı haberleri ortaya çıkan ve büyük bir merakla beklenen akıllı telefon modeli nihayet duyuruldu. Şirket, Hindistan pazarında gerçekleştirmiş olduğu bir lansman etkinliğinde yeni cihazını karşımıza çıkardı.

Vivo’nun yeni telefonu geçen yıl piyasaya çıkan Vivo T2 Pro 5G’nin halefi olarak geliyor. T3 Pro 5G’nin öne çıkan teknik özellikleri arasında ise selefine göre daha kaliteli ekranı, daha büyük pil kapasitesi, daha yüksek hızlı şarj desteği ve yenilenen kamera seti gibi unsurlar karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

Vivo T3 Pro 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık

Full HD+ çözünürlüklü 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR4X RAM

8 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 dahili depolama

128 GB veya 256 GB UFS 2.2 dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14

Yeni Vivo telefonu Full HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 4.500 nit maksimum parlaklığa sahip 6,77 inç kavisli AMOLED ekrana sahip. 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanına sahip olan model Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alıyor. 5.500 mAh pil kapasitesi ile kullanıcı dostu bir deneyim yaratan telefon 80 watt hızlı şarj desteğiyle donatılıyor.

Vivo T3 Pro 5G modeli 50 megapiksel Sony IMX882 ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera setiyle öne çıkıyor. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Bununla birlikte kamerayla alakalı yapay zeka odaklı bir dizi özellik sunuluyor. Fotoğrafların kalitesini artırmak veya istenmeyen nesneleri kaldırmak için gibi pratik AI araçları sağlanıyor.

Vivo’nun yeni telefonu Android 14 işletim sistemini temel alan FunTouch OS 14 kullanıcı arayüzü ile hizmet veriyor. Aynı zamanda şirket iki büyük Android sürümü ve üç yıllık güvenlik güncellemesi için garanti veriyor. Öte yandan cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu, stereo hoparlörler ve suya dayanıklılık için IP64 sertifikası yer aldığını da belirtmekte yarar var.

Vivo T3 Pro 5G fiyatı

Yeşil ve turuncu olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Vivo T3 Pro 5G’nin fiyatı belli oldu. Cihazın 24.999 Hindistan Rupisi başlangıç fiyatıyla listelendiği açıklandı. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 10 bin TL’ye tekabül ediyor.

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