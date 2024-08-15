Vivo T3 Pro 5G orta seviye canavarı özellikleri ile Geekbench’te listelendi

Vivo çok yakında yeni akıllı telefon modeli ile T3 serisi ailesini genişletmeyi planlıyor. Merakla beklenen Vivo T3 Pro 5G için geri sayım başlarken, cihazla alakalı dikkat çekici yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta cihazın şık tasarımını gözler önüne seren bir sızıntı haberi gündeme düşmüştü. Şimdi ise heyecan uyandıran model Geekbench platformunun veritabanında görüldü.

Vivo’nun çok yakında karşımıza çıkması beklenen yeni telefonu Geekbench veritabanında sürpriz ayrıntılarla görüldü. Vivo T3 Pro 5G teknik özellikleri ile ilgili önemli detaylar karşımıza çıktı. Geekbench’te V2404 model numarası ile görünen akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.147 puan, çok çekirdekte ise 3.117 puan alarak beklentileri fazlasıyla artırdı.

Vivo T3 Pro 5G teknik özellikleri belli oldu

Gizmochina’nın haberine göre Vivo’nun heyecanla beklenen yeni telefonu hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayacak birçok detay belli oldu. Vivo T3 Pro 5G teknik özellikleri arasında cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip olacağına işaret ediliyor.

Performans açısından kıyaslama yapmak isteyenler için daha önce bu işlemciyi Honor 200, Vivo V30, Vivo V40, HTC U24 Pro, OnePlus Nord CE4, Honor 100 ve Vivo Y200 GT gibi modellerde de gördüğümüzü belirtelim. Dolayısıyla Vivo’nun yeni telefonunda da Snapdragon 7 Gen 3 çipine sahip diğer telefonlarda olduğu gibi fiyatına göre iddialı bir performansa şahit olacağız gibi görünüyor.

Geekbench’te cihazın 2,63 GHz maksimum saat hızı, 8 çekirdek ve Adreno 720 GPU’ya sahip orta seviye bir işlemciden güç alacağı söyleniyor. Yani muhtemelen bu işlemci Snapdragon 7 Gen 3 olacak. Öte yandan cihazda 8 GB RAM kapasitesi yer alacak. Merakla beklenen telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi ile çalışmaya başlayacak.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda da Vivo T3 Pro 5G özellikleri hakkında çeşitli ayrıntılarla karşılaşmıştık. Cihazın 7,49 mm kalınlığa sahip olacağı söyleniyor. Yani son derece ince ve şık bir telefonla karşılaşacağız gibi görünüyor. Öte yandan cihaz hızlı şarj destekli 5.500 mAh’lik kullanıcı dostu bir pil kapasitesine sahip olacak. AMOLED bir panelle gelecek cihaz, 120 Hz yenileme hızı sunan gelişmiş bir ekran deneyimi sağlayacak.

Son olarak cihazın üçlü kamera setine sahip olacağı söyleniyor. 50 MP Sony sensörle geleceği söylenen cihazın şimdilik diğer iki kamerası hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.

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