Uygun fiyatlı OPPO Pad SE’nin özellikleri belli oldu

OPPO'nun yeni bütçe dostu tableti çok yakında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen cihazın yeni MediaTek Helio G100 yonga setine sahip ilk cihaz olarak duyurulması bekleniyor.

Tabletin dikkat çeken bir diğer özelliği ise 33W hızlı şarjlı 9.340 mAh pil kapasitesi olacak.

OPPO, 11 Nisan’da düzenlediği etkinlikte Find X8 serisindeki yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra, Snapdragon 8 Elite işlemciyle güçlendirilen ve pazarın üst segmentine konumlandırılan bir tablet olan OPPO Pad 4 Pro’yu da içeren ek cihazlarını kamuoyuna tanıttı.

Bu üst düzey ürün lansmanlarının yanı sıra Çinli markanın kaynaklarını, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmeye hazır, daha uygun fiyatlı bir tablet geliştirmeye odakladığı görülüyor. Muhtemelen OPPO Pad SE ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihazın, yeni bir MediaTek Dimensity yonga seti ile donatılabileceği ve diğer teknik özellikleri ile ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

OPPO Pad SE teknik özellikleri ortaya çıktı

Şimdiye kadar ortaya çıkan raporlar, OPPO Pad SE modelinin isminde yer alan “SE” ekinden de anlaşılacağı üzere bütçe dostu bir tablet olarak konumlandırılacağını gösteriyor.

Başlangıçta cihazın MediaTek Helio G99 işlemcisini veya aynı G serisinden başka bir yonga setini içereceği tahmin ediliyordu. Bu da daha rekabetçi bir fiyat etiketine sahip cihazlar için yaygın bir seçim olarak yorumlanmıştı.

Fakat son olarak Digital Chat Station’ın iddialarına göre OPPO Pad SE cihazının MediaTek’in geliştirddiği Dimensity G100 yonga setini entegre eden ilk cihaz olabileceği öne sürülüyor. Şimdilik bu yeni çipin teknik özellikleri ve sunduğu performans açıklanmadı ancak bunun halihazırda var olan Helio G serisinin bir evrimi ya da halefi olabileceği tahmin ediliyor.

İlginç bir şekilde MediaTek’in Dimensity serisi işlemcileri genellikle 5G bağlantısıyla geliyor. Dolayısıyla bu yeni çiplerin de bunu desteklemesini bekleyeceği düşünülüyor. Bununla birlikte Dimensity G100’ün aslında mevcut bir Helio çipinin yeniden markalanmış bir versiyonu olma ihtimali de tamamen göz ardı edilemez.

Merakla beklenen OPPO Pad SE’nin 33W hızlı kablolu şarj teknolojisini destekleyebilecek 9.340 mAh batarya ile donatılması bekleniyor. Öte yandan cihazda 11 inç LCD ekran yer alacağı söyleniyor.

Aynı lansmanda sürpriz ürünler de yer alacak

OPPO’nun yakın zamanda piyasaya sunacağı tek cihaz elbette ki yalnızca OPPO Pad SE olmayacak. Bunun yanı sıra Moto Buds Loop veya Honor Earbuds Open’a benzer bir tasarıma sahip olan OPPO Enco Clip adlı kulaklıkların da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Her iki ürün de OPPO Reno 14 serisiyle birlikte tanıtılabilir. Fakat şu anda markadan tüm bu bilgilerle ilgili resmi bir onay olmadığının altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla şimdiden şirketten gelecek resmi açıklamalar dört gözle takip ediliyor.