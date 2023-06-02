Twitter’ın önemli yöneticisi işten ayrıldı

Başarılı girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter’da yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Twitter’ın önemli bir yöneticisi daha görevinden ayrıldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter geçtiğimiz yılın sonlarında Tesla ve SpaceX şirketlerinin de CEO’su olan Elon Musk tarafından satın alınmıştı. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte şirkette görevli olan yöneticilerin çoğu şirketten ayrılmıştı.

Twitter’ın önemli yöneticisi Ella Irwin istifa etti

Sosyal medya platformu Twitter’ın güven ve güvenlikten sorumlu yöneticisi olan Ella Irwin Reuters’a yaptığı açıklamada istifa ettiğini doğrulayarak Elon Musk’ın Twitter’daki en önemli yöneticilerinden birinin görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ella Irwin, Kasım ayında Yoel Roth’tan görevi devralmış ve Roth’un aynı ayın başlarında istifa etmesinin ardından görevi bırakmıştı. Fortune’dan Kylie Robison Perşembe günü erken saatlerde Irwin’in Slack hesabının devre dışı bırakılmış olduğunu açıkladı.

Ella Irwin, aylar boyunca devam ettiği görevi süresince, Twitter’ın çocuk istismarını engellemek için yeterince çaba sarf etmediği gerekçesiyle inceleme altına alındığı dönemler de dahil olmak üzere, Twitter’da bazı sorunlu dönemlerini yönetti. Bununla birlikte Irwin’in, “Twitter Dosyaları” raporlarının bir parçası olarak Bari Weiss ile Twitter’ın iç bilgilerini paylaştığı ve Musk’ın özel jeti hakkında bilgi paylaşan Twitter hesaplarının yasaklanması talimatını verdiği bildirildi.

Konu hakkında ne Ella Irwin ne de Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, Irwin’in Twitter’dan istifası hakkında bir açıklamada bulunmadı. Ella Irwin’in Twitter’daki görevini kimin üstleneceği belirsizliğini korurken, bu durum Twitter’ın yeni CEO’su olan Linda Yaccarino‘nun çözmesi gereken pek çok sorunun arasında yer alacak.

Twitter AB dezenformasyon kodundan çekilmişti

Avrupa Birliği İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Twitter’ın Avrupa Birliği’nin gönüllü Dezenformasyon Uygulama Kuralları’ndan çıktığını söyledi.

Twitter Inc. bu yılın başlarında, şirketin 2022 yılının sonlarında Elon Musk tarafından satın alınmasından önce takip etmeyi kabul ettiği kod kapsamında Avrupa Birliği’ne eksiksiz bir rapor göndermeyen tek büyük teknoloji platformuydu. AB’nin yürütme kolu Şubat ayında yapmış olduğu açıklamada, raporda veri eksikliği olduğunu ve sosyal medya şirketinin doğruluk kontrollerini güçlendireceğine dair taahhütlerini içermediğini ifade etti. Thierry Breton, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya platformu Twitter, dezenformasyona karşı AB gönüllü Uygulama Kurallarından ayrılıyor. Ancak yükümlülükler devam ediyor. Buradan Twitter’a sesleniyorum. Kaçabilirsiniz ancak saklanamazsınız.

Thierry Breton açıklamasında ayrıca, gönüllü taahhütlerin ötesinde dezenformasyonla mücadelenin 25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası kapsamında yasal bir zorunluluk haline geleceğini ifade etti. Bu noktada Twitter “çok büyük bir çevrimiçi platform” olarak nitelendirilecek ve şirketin zararlı ya da yanlış bilgi içeren paylaşımları ele almasını ve komisyona yıllık risk değerlendirmeleri sunmaları gerekecek. Breton ayrıca paylaşımında, “Ekiplerimiz yaptırımlara hazır olacak.” ifadesini kullandı.