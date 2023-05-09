Twitter aktif olmayan hesapları silecek

Popüler sosyal medya platformu Twitter, aktif olmayan hesapları silmeye başlayacak. Şirket, sahipleri tarafından yıllardır kullanılmayan hesaplarda bir temizlik başlatmaya karar verdi. Dikkat çeken bu gelişme, platformun sahibi ve CEO’su olan Elon Musk tarafından duyuruldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, aktif olmayan hesapların silineceği haberini Twitter hesabı üzerinden hayranları ile paylaştı. Musk’a göre bu operasyon, kullanıcıların takipçi sayısında genel bir düşüş ile sonuçlanacak.

Silinen hesapların kullanıcı adı kilitleri açılacak

Elon Musk, silinecek profillerin kullanıcı adının yeniden halka açılacağını ifade etti. Bu gelişme, daha öcne herhangi bir yayın yapılmadan hesaplar tarafından engellenen ya da bir süreliğine kullanımdan kaldırılan kullanıcı adlarının, halihazırda kayıtlı üyelerin kaydı veya değişikliği için yeniden serbest bırakılacağına işaret ediyor.

Takipçilerine bu dikkat çekici haberi veren Musk, söz konusu adımın ne zaman atılacağını henüz ne yazık ki paylaşmadı. Bir profili silmek için platform tarafından ne kadarlık bir aktiflik süresinin dikkate alınacağına dair herhangi bir bilgi şimdilik verilmedi. Yalnızca birkaç yıllık aktif olmayan profillerin bu durumdan etkileneceği aktarıldı. Konuyla ilgili daha fazla detayın ilerleyen günlerde ortaya çıkmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Şu an için Musk’tan gelen bilgiler bununla kısıtlı.

Twitter ayda 368 milyon aktif kullanıcıya hizmet ediyor

2006 yılında ilk kez kullanıcıları karşısına çıkan Twitter platformu, Statista tarafından aktarılan bilgilere göre şu anda aylık 368 milyon aktif kullanıcıya hitap ediyor. Bu rakam, 30 günlük bir süre içinde en az bir kez oturum açan kullanıcıları temsil ediyor.

Ekim 2022’de Twitter’ı 44 milyar dolarlık devasa bir ücret karşılığında satın alan Elon Musk, şirketin değerinin şimdiden yarı yarıya düştüğünü ifade ediyor. Musk, ünlülerden ve sosyal ağın ücretli sürümü olan Twitter Blue için ödeme yapmayan neredeyse tüm kullanıcılardan doğrulama rozetini kaldırmasının yanı sıra, son haftalarda platformun çalışma biçiminde daha fazla değişiklik yapılacağını hayranlarına müjdeledi.

Kimi kullanıcılar Elon Musk’ın yönetiminden şikayet edip soluğu Mastodon gibi rakip sosyal medya platformlarında alıyor. Öte yandan Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky da son zamanlarda Twitter’a güçlü bir alternatif olarak dikkatleri üzerine çevirmeyi başarıyor.