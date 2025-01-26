Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Samsung Galaxy Z Flip 7’nin yüksek performanslı işlemcisi belli oldu

    Bu yaz piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 7, şirketin geliştirdiği yeni Exynos 2500 çipiyle donatılacak.
    Samsung Galaxy Z Flip 7
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Samsung Galaxy Z Flip 7'nin bu yaz resmi olarak duyurulması bekleniyor.
    • Merakla beklenen katlanabilir telefon modeli, Exynos 2500 çipinden güç alacak.
    • Yüksek performanslı Exynos 2500'ün teknik özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung işlemcilerin geleceği son dönemlerde tartışmaya girdi. Yakın zaman önce duyurulan amiral gemisi Galaxy S25 serisi yalnızca Snapdragon 8 Elite ile piyasaya sürüldü. Şirketin henüz üretim sürecindeki sorunlar nedeniyle Exynos 2500’ün üretiminde hala çeşitli engellerle karşılaştığı düşünülüyor.

    Ancak görünen o ki şirket, katlanabilir akıllı telefon serisinin en az bir modelini donatmaya yetecek kadar çipe sahip olabilir. Ortaya çıkan son söylentilere göre Galaxy Z Flip 7 modeli yeni Exynos 2500 yonga setiyle karşımıza çıkacak. Bu çip, selefi Exynos 2400’ün 10 çekirdekli mimarisini koruyacak. Ayrıca yeni ARM mimarisi sayesinde CPU tarafında önemli bir iyileştirme sağlayacak.

    Exynos 2500 çipinden neler bekleniyor?

    Exynos 2500’ün Galaxy Z Flip 7 modelindeki varlığının bir maliyet sınırlama stratejisi anlamı taşıyabileceği söyleniyor. Samsung, Snapdragon 8 Elite’ten vazgeçerek kapaklı katlanabilir modelini daha erişilebilir bir fiyata sunmak için performanstan bir miktar fedakarlık etmeyi tercih edebilir.

    Merakla beklenen yeni Exynos 2500 yonga seti 10 çekirdekli bir CPU’ya sahip olacak. ARM Cortex-X925, 3,30 GHz frekansında çalışacak. Ayrıca 2,75 GHz hızında bir çift Cortex-A725 yer alacak. Beş Cortex-A725 çekirdeğinden oluşan bir küme mevcut olacak. Geriye kalan iki çekirdek ise Cortex-A520 olacak ve 1,80 GHz hızında çalışacak.

    Samsung Galaxy Z Flip 7

    Toplam L3 önbellek ise 16 MB olacak. Exynos 2500, 9,6 Gbps hıza sahip 16 bit dört kanallı LPDDR5X RAM’i destekleyecek. Galaxy Z Flip 7 aynı zamanda UFS 4.0 depolama alanına da sahip olacak.

    Galaxy Z Flip 7 modeline hayat verecek Exynos 2500, Samsung ile AMD arasında yenilenen işbirliğinin sonucu olan ve RDNA3.5 mimarisini temel alan Xclipse 950 GPU’ya bağlanacak. GPU’nun sekiz çekirdeğe ve 1,30 GHz saat hızına sahip olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Exynos 2500’ün diğer teknik özellikleri arasında 56 TOPS kapasiteli bir NPU, 320 MP kamera desteği, 8K videoyu sırasıyla 60 FPS ve 30 FPS’de kodlama ve kod çözme yeteneği gibi ayrıntılar yer alıyor. Güçlü özelliklere sahip olacak yeni işlemci, yine de Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400’ün bir adım altında konumlandırılacak.

    İlk defa Samsung Galaxy Z Flip 7’de yer alacağı öne sürülen Exynos 2500’ün çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Muhtemelen işlemci, yaz aylarında şirketin yeni katlanabilir telefon modelinin lansmanına yakın tarihlerde duyurulabilir.

    Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Z Flip 5: Yükseltmeye değer mi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Z Flip 5: Yükseltmeye değer mi?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.