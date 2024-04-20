Samsung Galaxy Z Flip 6 güçlü özellikleri ile Geekbench’te görüldü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu yılın Temmuz ayında gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürecek. Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, şirketin lansmanda Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’nın yanı sıra ayrıca katlanabilir telefon portföyüne uygun fiyatlı bir seçenek ve “Ultra” adı altında premium bir model daha sunacağı öne sürülüyor.

Yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli güçlü teknik özellikleri ile Geekbench platformunda ortaya çıktı. Merakla beklenen modelin üretimi halihazırda devam ederken, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları geldi. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy Z Flip 6 teknik özellikleri belli oldu

Geekbench platformunda yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Flip 6 üst düzey bir donanıma ev sahipliğinde bulunacak. Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 çipini kalbinde taşıyacak katlanabilir telefon, bu sayede gelişmiş bir mobil deneyime kapı aralayacak.

Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti, etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettirerek şu anda piyasadaki en yüksek performansa sahip mobil çipler arasında zirvede kabul ediliyor. Performansına dair karşılaştırma yapmak isterseniz, daha önce bu yonga setini Xiaomi 14 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Vivo X Fold 3 Pro, Meizu 21 Pro, ASUS Zenfone 11 Ultra, OPPO Find X7 Ultra, Realme GT5 Pro ve ASUS ROG Phone 8 Pro gibi cihazlarda da görmüştük.

Geekbench’te yer alan bilgiler doğrultusunda Galaxy Z Flip 6’da 8 GB RAM kapasitesi bulunacak. Ancak tahminlere göre şirket, kullanıcılar için daha gelişmiş bir performans adına 12 GB RAM’e sahip bir sürüm de piyasaya sürecek. Kutudan çıkar çıkmaz Google tarafından geliştirilen Android 14 işletim sistemiyle çalışacak telefon, kullanıcı dostu bir deneyim için One UI 6.1 arayüzüyle hizmet sağlayacak.

2024’ün en iyi katlanabilir telefonları arasında boy göstermesi beklenen Samsung Galaxy Z Flip 6, Geekbench platformunun GPU testlerinde 15.050 puan aldı. Model yoğun kullanım senaryosunda bile üst düzey bir performans ortaya koyacağının ilk ipuçlarını verdi.

Merakla beklenen Galaxy Z Flip 6, serinin bir önceki modeli olan Galaxy Z Flip 5’e göre daha büyük bir harici ekranla karşımıza çıkacak. Önceki cihazda 60 Hz yenileme hızı yer alırken, yeni modelde ise 120 Hz yenileme hızı sunulacak.