Samsung Galaxy S25 Ultra serinin en çok satan telefonu oldu

Amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, Samsung'un popüler akıllı telefon serisinin en çok satan modeli oldu.

Cihazın ulaştığı satış rakamları, Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus'ın toplam satışlardan çok daha fazla oldu.

İkilinin toplam satışları Galaxy S25 Ultra'dan yaklaşık 1 milyon adet daha az olarak kayıtlara geçti.

Hana Securities’in yeni raporuna göre amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, Samsung’un yeni ürün serisinin en popüler üyesi oldu. Cihaz satışlarda o kadar başarılı oldu ki, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25’in toplamından daha fazla sattı.

Galaxy S serisinin Ultra modellerinin diğer modellerden daha fazla satması pek de alışılmadık bir durum değil. Fakat rapordaki rakamlar Galaxy S25 Ultra’nın etkileyici rakamlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Galaxy S25 serisinin satış rakamları ortaya çıktı

GSMArena’nın haberine göre Samsung, Galaxy S25 serisindeki modellerin satışa sunulduğu ilk iki ayda 9,16 milyon adet sattığını duyurdu. Bunların arasında sadece Galaxy S25 Ultra’nın 5,08 milyonu, yani yarıdan fazlası yer alıyor.

Hemen ardından 2,41 milyonla Galaxy S25, üçüncü sırada ise 1,67 milyonla Galaxy S25 Plus yer alıyor. İkilinin toplam ulaştığı rakamlar Galaxy S25 Ultra’dan yaklaşık 1 milyon adet daha az oluyor.

Galaxy S25 Plus’ın son sırada yer almasıyla birlikte Samsung’un, sık sık söylentilerde dolaşan modelin varlığını yeniden gözden geçirmesi mümkün görünüyor. Apple’ın da benzer bir karar alarak ultra ince iPhone 17 Air modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Samsung, Galaxy S25 Edge‘i ailenin dördüncü üyesi olarak tanıttı. Fakat bu cihaz bir yedek cihaz olarak gelmeyecek. Ultra ince modelin Galaxy S25 Plus’tan daha fazla satması durumunda Güney Koreli şirketin bu fikri değerlendirmeye başlaması mümkün görünüyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri