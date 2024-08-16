Samsung Galaxy S25 Ultra gelmeyecek: Yerini Galaxy S25 Note alacak

Samsung yeni üst düzey akıllı telefon ailesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yılın Ocak ayında Galaxy S24 serisi ile karşımıza çıkan şirket, şu anda rotasını Galaxy S25‘e çevirmiş durumda. Heyecanla beklenen premium telefonlar için heyecan dolu bekleyiş devam ederken, ortaya çıkan son raporlar, şirketin önemli bir isim değişikliğine imza atacağına işaret ediyor.

Gelen son raporlara göre merakla beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra cihazının yerini Galaxy S25 Note alacak. 2025’in en iyi telefonları arasında boy göstermeye hazırlanan cihaz, ileri segment donanımıyla adından söz ettirecek. İşte ortaya çıkan raporun merak edilen tüm ayrıntıları…

Galaxy S25 Note ve Galaxy S25 Pro “tanıdık” modellerin yerini alacak

Yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken Yogesh Brar sosyal medyadan yaptığı açıklamada Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu hakkında önemli detaylar paylaştı. Brar’a göre gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacak olan Galaxy S25 serisi isimlendirme konusunda yeni bir strateji izleyecek. Galaxy S25 Ultra’nın Galaxy S25 Note‘a dönüşeceğini dile getiren kaynak, benzer bir hamleyi serinin ara modelinde de uygulayacak.

Serinin en üst düzey modeli olan Galaxy S25 Ultra’daki isim değişikliği ayrıca Galaxy S25 Plus‘ta da görülecek. Serideki ara model olarak tüketicilerin ilgisini çeken Galaxy S25 Plus iddialara göre Galaxy S25 Pro adı altında raflarda boy göstermeye başlayacak.

Samsung yeni stratejisinde Google’ın izinden gidiyor

Paylaştığı iddiayla dikkatleri üzerine çeken kaynak, “Google’ın Fold için tuhaf bir isim değişikliği vardı. Ama bunu yapan tek kişi onlar değil. Samsung’un da aynısını yapabileceğini duydum” dedi. Bilindiği üzere Google da geçen hafta Pixel Fold‘un halefi olan yeni katlanabilir telefon modelini Pixel 9 Pro Fold adı altında piyasaya duyurdu. Google’ın stratejik hamlesinin Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından da uygulanacağına işaret ediliyor.

İddialara ilişkin Samsung’dan henüz bir cevap gelmedi. Fakat söylentilerin doğru olması halinde Samsung’un amiral gemisi telefonunda benzersiz bir isimlendirmeye gideceği görülüyor. Bilindiği gibi şu anda piyasada Apple, Huawei, Google, Xiaomi, Vivo, Realme ve diğer pek çok akıllı telefon üreticisi üst düzey telefonlarında “Pro” ismini kullanmayı tercih ediyor. Bu hamleyle beraber Samsung daha kendine has bir tarz çizerek yoluna devam edebilir.

Peki ya siz Samsung’un bu olası isim değişikliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Galaxy S25 Ultra olarak bilinen üst düzey akıllı telefon modelinin Galaxy S25 Note adıyla değiştirilmesi konusunda fikir ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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