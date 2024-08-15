Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürecek. Şirketin şu anki mevcut üst düzey telefonları olan Galaxy S24 ailesi bu yılın Ocak ayında piyasaya sürüldü ve kısa sürede adeta ilgi odağı haline geldi. Galaxy S24’ten sonra şimdi gözler serinin yeni modeline çevrilmeye başladı. Heyecanla beklenen amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin tasarımı internete sızdırıldı.

Ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor. Galaxy S25 Ultra’nın selefine göre küçük bazı tasarım değişiklikleri içereceği anlaşılıyor. Fakat bu minik dokunuşlar tüketiciler için önemli ölçüde fark yaratacak yenilikler olacak gibi görünüyor. İşte şirketin yeni üst düzey telefonuyla alakalı bugün sızdırılan yeni detaylar…

Samsung Galaxy S25 Ultra tasarımı nasıl olacak?

Samsung’un gelecek yılın başlarında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra cihazının tasarımı Ice Universe tarafından internete sızdırıldı. Daha önce yapmış olduğu isabetli tahminlerle adından söz ettiren kaynak, serinin yeni modeli ile Galaxy S24 Ultra arasındaki tasarım farklılıklarını içeren bir karşılaştırma görüntüsü paylaştı. İki cihaz arasındaki farkları aşağıdaki görüntüden inceleyebilirsiniz:

Yukarıda yer alan görüntüden de anlaşılabileceği üzere sağ tarafta yer alan Galaxy S25 Ultra cihazının tasarımı köşeleri daha yuvarlatılmış bir şekilde karşımıza çıkacak. Şirket bu noktada dik açı yaklaşımından tamamen vazgeçerek daha estetik bir görünüm tercih edecek gibi duruyor.

Ice Universe bu tasarım değişikliğinin cihazın ergonomisini büyük bir oranda iyileştireceğini ifade ediyor. Bu değişiklikle beraber kullanıcıların tutma hissinin daha kolay ve rahat bir hale geleceği belirtiliyor. Cihazın ekran boyutunun ve özelliklerinin Galaxy S24 Ultra ile aynı kalacağı söyleniyor. Yani S24 Ultra’da Quad HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç Dynamic AMOLED ekranla karşılaşacağız gibi görünüyor.

Snapdragon 8 Gen 4 çipinin özel olarak optimize edilmiş sürümüyle karşımıza çıkması beklenen Galaxy S25 Ultra, Android 15 sistemiyle kutudan çıkacak. Cihazın dörtlü kamera setinde 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens, 3x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens ve 5x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lense yer verileceği söyleniyor.

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