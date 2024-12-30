TRT Tabii’nin Gassal dizisi için 2. sezon müjdesi geldi

TRT Tabii'nin izlenme rekorları kıran Gassal dizisi için yeni sezon müjdesi geldi.

2. sezon çekimleri başlayan dizi, beklenen yeni sezonda oyuncu kadrosuna önemli isimler dahil etti.

Sevilen yapım IMDb'de 8.5 puan alarak eleştirmenler ve izleyicilerden geçerli not aldı.

Dijital platformlarda son günlerde üst üste birçok iddialı yapım karşımıza çıktı. Netflix’in Squid Game dizisi 2. sezonu ile büyük bir ilgi gördü. Bunun yanı sıra yerli dijital platformlardan biri olan TRT Tabii imzalı Gassal dizisi de yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk sezonuyla büyük bir başarıya ulaşan yapım, sosyal medyada izleyicilerden son derece olumlu notlar aldı.

21 Aralık tarihinde Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi komedi ve dram temalarını iç içe harmanlayarak etkileyici bir hikaye ortaya koyuyor. Sümeyye Karaarslan’ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir’in üstlendiği dizi, her bölümü yaklaşık 30 dakikadan oluşan toplam 10 bölümden oluşan ilk sezonuyla birçok rekor elde etti. Son olarak Gassal için 2. sezon onayı hızlı bir şekilde geldi ve çekimler şimdiden başladı.

Gassal 2. sezon çekimleri başladı

Başrolünü Ahmet Kural’ın üstlendiği Gassal dizisi 2. sezonu ile etkileyici hikayesini sürdürmeye devam edecek. Yeni sezon onayı ve çekimlerin hemen başlaması sosyal medyada izleyiciler tarafından oldukça pozitif bir şekilde karşılandı. Kullanıcılar yeni sezondan beklentilerini ve heyecanlarını dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Yeni sezonda da Selçuk Aydemir yönetmen koltuğunda oturmaya devam ediyor. Dizinin başrolünü Ahmet Kural üstleniyor. Fakat 2. sezonda başrol koltuğuna Hande Soral’ın da dahil olacağı ifade ediliyor.

“Ölünce beni kim yıkayacak?” sloganıyla karşımıza çıkan Gassal dizisi 2. sezon yeni bölümleri ile birlikte başka yıldız oyuncuları da ağırlayacak. Dizinin yeni sezon kadrosuna Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi tecrübeli oyuncular eşlik edecek.

Gassal 1. sezonu ile büyük ilgi gördü

Gassal 1. bölümü YouTube platformunda yayınlandı. Tabii tarafından paylaşılan ilk bölüm 9 günde yaklaşık 8 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Bununla birlikte dizi IMDb sayfasında 2.100 kişi tarafından oylandı. Dizinin puanı ise 10 üzerinden 8.5 olarak kayıtlara geçti.

Eleştirmenler ve seyircilerden tam not almayı başaran Gassal dizisi Tabii platformunun indirme sayılarını da artırmaya yardımcı oldu. Platform Apple App Store’da günlük yaklaşık 1.000 ila 2.000 arası indirme sayısından günlük 30.000 indirmeye kadar yükseldi. Bununla birlikte Netflix ve TikTok gibi platformları geçerek “En popüler ücretsiz uygulamalar” listesinde adını zirveye yerleştirdi.