Samsung Galaxy S25 serisi için Nisan ayı güncellemesi çıktı

Amiral gemisi Samsung telefonları için yeni güncelleme geldi.

Galaxy S25 serisi modelleri Nisan ayı güncellemesini almaya başladı.

Güncelleme şu anda kademeli olarak dünya çapında dağıtılıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisi için Nisan güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme güvenlik iyileştirmeleri, medya oynatıcı widget’ının bildirim paneline geri dönmesi, şarj ve kamera konusunda ayarlamalar gibi yeni özellikleri beraberinde getiriyor.

Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinin kullanıcıları, cihazlar piyasaya sürülmesinden bu yana bildirim panelinde bir medya widget’ının bulunmamasından şikayetçiydi. Bu yenilik One UI 7’ye sahip diğer cihazlarda da mevcuttu. Yeni güncellemeyle birlikte nihayet S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinde bu sorun çözüme kavuşturuldu.

Güncelleme kullanıcılara ulaşmaya başladı

Samsung Galaxy S25 serisi için yayınlanan Nisan ayı güncellemesi şu anda Avrupa’da dağıtılmaya başlandı. SamMobile’ın haberine göre güncellemenin ABD’deki sürüm numaraları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Galaxy S25: S931U1UEU2AYD9

S931U1UEU2AYD9 Galaxy S25+: S936U1UEU2AYD9

S936U1UEU2AYD9 Galaxy S25 Ultra: S938U1UEU2AYD9

Kullanıcılar yeni güncelleme için otomatik bir bildirim alacak. Fakat isterseniz “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve Yükle” adımlarını takip ederek manuel olarak da güncellemeyi kontrol etmeniz mümkün.

Güncellemeyle birlikte neler geldi?

Güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında geliştirilmiş yükleme animasyonu karşımıza çıkıyor. Bu görsel yenilik, kullanıcı deneyimi daha akıcı ve modern hale getirmeye yardımcı oluyor.

Güncellemenin değişiklik günlüğünde teknik detaylara yer verilmeden “kamera deneyiminde iyileştirmelerden” de söz ediliyor. Samsung’un önceki sürümlerde lansman sonrası güncellemelerle görüntü işleme algoritmalarını ayarladığı biliniyor. Bu sayede fotoğrafların keskinliği, kontrastı ve kararlılığı iyileşiyor.

Güvenlik açısından bakıldığında pakette kötü amaçlı yazılımlar veya zararlı uygulamalar tarafından istismar edilebilecek kusurlar da gideriliyor.

One UI 7 için geri sayım başladı

Samsung bu ay bazı modelleri için One UI 7 güncellemesini kullanıcılara sundu. Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Z Flip 5 ve Z Fold 5 gibi modeller yeni güncellemeye nihayet kavuştu.

Yakın zamanda güncelleme alması beklenen diğer modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

Nisan 2025:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Mayıs 2025:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Haziran 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9 Plus 5G

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy F14

Galaxy F14 5G

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy A06

Galaxy Xcover7

Galaxy M33

Galaxy M53

Temmuz 2025: