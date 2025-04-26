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    Samsung Galaxy S25 serisi için Nisan ayı güncellemesi çıktı

    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi için beklenen Nisan ayı güncellemesi nihayet yayınlandı.
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    • Amiral gemisi Samsung telefonları için yeni güncelleme geldi.
    • Galaxy S25 serisi modelleri Nisan ayı güncellemesini almaya başladı.
    • Güncelleme şu anda kademeli olarak dünya çapında dağıtılıyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisi için Nisan güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme güvenlik iyileştirmeleri, medya oynatıcı widget’ının bildirim paneline geri dönmesi, şarj ve kamera konusunda ayarlamalar gibi yeni özellikleri beraberinde getiriyor.

    Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinin kullanıcıları, cihazlar piyasaya sürülmesinden bu yana bildirim panelinde bir medya widget’ının bulunmamasından şikayetçiydi. Bu yenilik One UI 7’ye sahip diğer cihazlarda da mevcuttu. Yeni güncellemeyle birlikte nihayet S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinde bu sorun çözüme kavuşturuldu.

    Güncelleme kullanıcılara ulaşmaya başladı

    Samsung Galaxy S25 serisi için yayınlanan Nisan ayı güncellemesi şu anda Avrupa’da dağıtılmaya başlandı. SamMobile’ın haberine göre güncellemenin ABD’deki sürüm numaraları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Galaxy S25: S931U1UEU2AYD9
    • Galaxy S25+: S936U1UEU2AYD9
    • Galaxy S25 Ultra: S938U1UEU2AYD9

    Kullanıcılar yeni güncelleme için otomatik bir bildirim alacak. Fakat isterseniz “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve Yükle” adımlarını takip ederek manuel olarak da güncellemeyi kontrol etmeniz mümkün.

    Güncellemeyle birlikte neler geldi?

    Güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında geliştirilmiş yükleme animasyonu karşımıza çıkıyor. Bu görsel yenilik, kullanıcı deneyimi daha akıcı ve modern hale getirmeye yardımcı oluyor.

    Samsung Galaxy S25 Nisan ayı güncellemesi
    Samsung Galaxy S25 serisi Nisan ayı güncellemesi almaya başladı / Kaynak: SamMobile

    Güncellemenin değişiklik günlüğünde teknik detaylara yer verilmeden “kamera deneyiminde iyileştirmelerden” de söz ediliyor. Samsung’un önceki sürümlerde lansman sonrası güncellemelerle görüntü işleme algoritmalarını ayarladığı biliniyor. Bu sayede fotoğrafların keskinliği, kontrastı ve kararlılığı iyileşiyor.

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    Güvenlik açısından bakıldığında pakette kötü amaçlı yazılımlar veya zararlı uygulamalar tarafından istismar edilebilecek kusurlar da gideriliyor.

    One UI 7 için geri sayım başladı

    Samsung bu ay bazı modelleri için One UI 7 güncellemesini kullanıcılara sundu. Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Z Flip 5 ve Z Fold 5 gibi modeller yeni güncellemeye nihayet kavuştu.

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    Yakın zamanda güncelleme alması beklenen diğer modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

    Nisan 2025:

    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 Plus
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 6

    Mayıs 2025:

    • Galaxy Tab S10 Plus 5G
    • Galaxy Tab S10 Plus
    • Galaxy Tab S10 Ultra 5G
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Tab S9 5G
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9 Plus 5G
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 Ultra 5G
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21 Plus
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8 5G
    • Galaxy Tab S8 Plus
    • Galaxy Tab S8 Plus 5G
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Ultra 5G
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    Haziran 2025:

    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE 5G
    • Galaxy Tab S9 FE Plus
    • Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
    • Galaxy A16
    • Galaxy A35
    • Galaxy A55
    • Galaxy F16
    • Galaxy M16
    • Galaxy M35
    • Galaxy M55
    • Galaxy A34
    • Galaxy A54
    • Galaxy F15
    • Galaxy M15
    • Galaxy A25
    • Galaxy F55
    • Galaxy M55s
    • Galaxy A05s
    • Galaxy A15
    • Galaxy A73
    • Galaxy F05
    • Galaxy F34
    • Galaxy F54
    • Galaxy M05
    • Galaxy M34
    • Galaxy Tab A9 Plus 5G
    • Galaxy Tab A9 Plus
    • Galaxy A14
    • Galaxy A14 5G
    • Galaxy A33
    • Galaxy A53
    • Galaxy F14
    • Galaxy F14 5G
    • Galaxy M14
    • Galaxy M14 5G
    • Galaxy A06
    • Galaxy Xcover7
    • Galaxy M33
    • Galaxy M53

    Temmuz 2025:

    • Galaxy Tab A9

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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