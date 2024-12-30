Samsung Galaxy S25 serisi güncelleme konusunda beklentileri aşacak

Galaxy S25 serisi iddialara göre sürekli güncelleme desteğiyle gelecek.

22 Ocak'ta tanıtılması beklenen akıllı telefon ailesi, 7 Şubat'ta resmi satışlarla raflarda boy göstermeye başlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi üzerinde son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, üst düzey telefonların 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını, 7 Şubat’ta ise resmi satışların başlayacağına işaret etti. Şimdi ise yeni sızıntılarla birlikte Galaxy S25 ailesinin güncelleme konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacağı anlaşıldı.

Dikkat toplayan bu yeni sızıntılar, Galaxy S25 serisinin sürekli güncellemelerle uyumluluk alacağını gösteriyor. Ortaya çıkan bilgiler, Android Authority tarafından kontrol edilen dosyalardan geliyor. Güvenilir kaynaklardan alınan haberler, merakla beklenen cihazlarla ilgili beklentileri daha fazla yükseltiyor. İşte ortaya çıkan son ayrıntılar…

Galaxy S25 modelleri sürekli güncelleme desteğiyle geliyor

A/B bölümlerindeki güncelleme desteği, “chunvn8888” adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından Kasım ayı başında duyurulmuştu. Merak edilen bu özellik, işletim sisteminin yeni sürümlerinin kurulumunun arka planda gerçekleşmesine olanak tanıyor.

Sürekli güncellemeler, akıllı telefonlarına en son yapının uygulanmasını bekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanıcılar için süreci hızlandırıyor. Bu sayede vakit kaybetmeden veya herhangi bir şekilde beklemeden yeni güncellemelere anında sahip olmanız mümkün kılınıyor.

Sürekli güncelleme özelliği ilk defa Google tarafından 2016 yılında Android Nougat olarak da adlandırılan Android 7.1’in gelişiyle başlatıldı. Ancak o zamandan beri Samsung, aracı akıllı telefonlarında kullanmamayı tercih etti. Çok yakında ise bu durumun değişeceği, yeni amiral gemisi akıllı telefonlar ile birlikte kullanıcıların bambaşka bir sürece adım atacağı ifade ediliyor.

Öte yandan sürekli güncellemelerin yanı sıra sızdırılan aynı belgede, SM-S938 model adını taşıması beklenen Galaxy S25 Ultra’da Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite mobil işlemcisinin varlığı da doğrulanıyor. Kısa süre önce ortaya çıkan bazı raporlarda bu cihazın gelişmiş ekran yetenekleriyle dikkat çektiğini de hatırlatalım.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra, Quad HD çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,86 inç LTPO AMOLED ekranla donatılacak. Bununla birlikte cihaz, düşme ve çarpma gibi birtakım tehditlere karşı ikinci nesil Corning Gorilla Glass Armor teknolojisine sahip olacak.