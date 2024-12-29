OnePlus 11R için Android 15 (OxygenOS 15) müjdesi geldi

OnePlus 11R, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesine sahip oldu.

İlk olarak Hindistan'da yayınlanan güncelleme, şu anda kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılıyor.

Önümüzdeki günlerde yeni güncellemenin tüm dünyadaki kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Geçen yılın Şubat ayında piyasaya çıkan OnePlus 11R modeli için Android 15 işletim sistemini temel alan yeni OxygenOS 15 güncellemesi resmen yayınlandı. OnePlus’ın performans canavarı telefonu, son güncellemeye sahip olarak kullanıcılara ilgi çekici bazı yeni özellikler getirdi.

OnePlus 11R’a gelen yeni güncelleme, CPH2487_15.0.0.300(EX01) derleme numarasıyla karşımıza çıkıyor. Fakat şimdilik ne yazık ki güncellemenin kurulum boyutu hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Güncellemenin kararlı sürümü şu anda kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılmaya devam ediyor.

OnePlus 11R, Android 15 güncellemesi ile yeni özellikler kazandı

Android 15 tabanlı yeni OxygenOS 15 güncellemesi ile beraber OnePlus 11R’a birçok yenilik geliyor. Bunlar arasında AI Notes, AI Retouch, AI Reply, AI Check ve AI Rewrite gibi yapay zekaya odaklanan bir dizi yeni özellik de karşımıza çıkıyor.

Elbette ki Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesi ile birlikte OnePlus 11R modeline gelen özellikler bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda listede Canlı Uyarılar, yeni temalar ve daha fazla görsel efekt gibi ilgi çeken yenilikler yer alıyor.

Şimdilik yeni güncelleme yalnızca Hindistan’da mevcut gibi görünüyor. Şu ana kadar diğer ülkeler için hala bir açıklama olmasa da önümüzdeki birkaç gün içinde güncellemenin tüm dünyadaki kullanıcıların erişimine sunulacağı düşünülüyor.

OnePlus 11R kullanıcıları yeni gelen Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 güncellemesini manuel olarak da kontrol edebilir. Bunun için “Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi” adımlarını sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak.

OnePlus 11R teknik özellikleri