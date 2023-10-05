Samsung Galaxy S23 FE’nin Türkiye fiyatı belli oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung dün gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde bir dizi yeni ürününü hayranlarına sundu. Samsung Galaxy Tab S9 FE serisi tablet modelleri ve Samsung Galaxy Buds FE kablosuz kulaklık modelinin yanı sıra şirket, uzun bir süredir merakla beklenen akıllı telefonu Samsung Galaxy S23 FE cihazını duyurdu. Lansman sırasında bölgesel fiyatları açıklanmayan cihaz, nihayet Türkiye fiyatıyla karşımıza çıktı.

Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy S22 serisi için bir Fan Edition (FE) seçeneği sunmadı. En son FE modeli Galaxy S21 serisinde gelmişti. Dolayısıyla yaklaşık iki yıl sonra çıkan ara model, şimdiden yoğun bir ilgi görmeyi başardı. Peki ya Galaxy S23 FE’nin Türkiye fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Samsung Galaxy S23 FE Türkiye fiyatı

Samsung’un yeni telefonu Galaxy S23 FE, çift SIM desteği ile iki depolama seçeneği sunuyor. Cihazın 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu ülkemizde 23 bin 999 TL karşılığında satılacak. 256 GB dahili depolamaya sahip model ise 25 bin 999 TL’den alıcılara hitap edecek. Cihaz mor, krem, grafit ve yeşil renk seçenekleri ile raflarda boy gösterecek.

Galaxy S23 FE modelinin yanı sıra Samsung dünkü etkinlikte Galaxy Tab S9 FE tablet serisi ve Galaxy Buds FE kablosuz kulaklığını da duyurmuştu. Bu ürünlerin de Türkiye fiyatları resmiyet kazandı. Açıklanan bilgilere göre Galaxy Tab S9 FE serisi ülkemizde 11 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla raflara gelecek. Nispeten uygun fiyatlı olarak kabul edilebilecek Galaxy Buds FE kulaklığı ise 1.699 TL karşılığında satın alınabilecek.

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri