Huawei Mate 60 RS Ultimate Design satışları rekor kırdı

Huawei geçtiğimiz hafta önemli bir karar alarak daha önce Porsche Design olarak bilinen premium akıllı telefon serisinin ismini Ultimate Design olarak değiştirdi. Bununla birlikte şirket, yenilenen serinin ilk modeli olan Huawei Mate 60 RS Ultimate Design ile hayranları karşısına çıktı. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan cihaz, seramik kaplamalı dayanıklı yapısıyla beğeni topladı. Birinci sınıf estetiğe ve pek çok yenilikçi öğeye sahip olan üst segment cihaz, performans canavarı donanımıyla kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Huawei yeni telefonu ile büyük bir dikkat çekti. Sekizgen şekilli bir arka kamera setine sahip olan model, yüksek performans vaat eden işlemci gücü ve gelişmiş kameralarıyla şimdiden önemli bir eşiği geride bıraktı. Henüz ön sipariş aşamasında olan modele yoğun bir talep görüldü. Telefon ön satış rekoruna imza attı.

2 milyondan fazla ön sipariş aldı

1 milyon ön sipariş sınırını çoktan aşan Huawei telefonu, şirketin resmi mağazalarında kuyruklar oluşmasına sebep oldu. Şu anda Çin’in çeşitli bölgelerinde stoklarda bulunmayan model, sosyal medyadaki pek çok tüketiciden elde edilen raporlara göre, bugün sipariş verseler bile ikinci parti teslimatlarının başlangıcı en erken Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Bekleme süresi hem fiziksel mağazada hem de Huawei’nin resmi internet sitesinde aynı görünüyor.

Öte yandan Huawei, cihaz için 2 milyondan fazla sipariş verildiğini dile getiriyor. Dolayısıyla ilk partinin Çin halkının yüksek talebini karşılamaya yetmediği açık bir şekilde ortaya konuyor. Fakat bu yoğun talebe rağmen şirket, tedarik zinciri normal bir şekilde işlemeye devam ettiği için tüm tüketicilerin cihazı satın alabileceğini ifade ediyor.

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design teknik özellikleri