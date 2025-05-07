OnePlus’tan 7.800 mAh bataryalı amiral gemisi telefon geliyor

OnePlus bu yıl yeni bir amiral gemisi telefon piyasaya sürecek.

Şimdilik hakkında çok az ayrıntı bulunan cihaz, geniş pil ömrüyle öne çıkacak.

İddialara göre telefonda 7.800 mAh gibi devasa bir bataryaya yer verilecek.

OnePlus, başlıca özellikleri arasında büyük pil kapasitesi bulunan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu anlamda şirket, OnePlus 13T modeliyle sunulanın ötesine geçerek, muhtemelen 7.800 mAh gibi inanılmaz bir kapasiteye sahip bir modeli pazara sunmaya hazırlanıyor.

Digital Chat Station’ın haberine göre Çinli marka, bu özelliği üst segmente yönelik yeni bir akıllı telefon için kolları sıvadı. Ayrıca modelin Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazla alakalı bilinen detaylar oldukça sınırlıyken, söz konusu modelin “amiral gemisi” sınıfında kategorize edileceği vurgulanıyor.

OnePlus üst düzey bir telefon üzerinde çalışıyor

OnePlus 13T modelinin 6.32 inçlik bir ekranla piyasaya sürüldüğünü, bu nedenle ortalama üstü bir bataryaya sahip olsa da kompakt bir model olduğunu hatırlatmakta fayda var. Söylentilere göre gelecekteki cihazda da aynı mantık izlenecek. Fakat yeni modelin ekran boyutu şimdilik paylaşılmadı.

Öte yandan şirketin bu kadar büyük bataryaya sahip bir modeli boyutlarından ödün vermeden piyasaya sürmek için nasıl bir çözüm üreteceği bilinmiyor. Amiral gemisinin teknik özellikleri ve boyutları hakkında çok yakında daha fazla ayrıntı gelmesi bekleniyor.

OnePlus’ın ayrıca yakın zamanda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400+ yonga setiyle donatılması beklenen Ace 5 Ultra modelini de piyasaya sürmesi bekleniyor.

OnePlus 13T modeli ise aslında bu yılın Nisan ayında Snapdragon 8 Elite çipinin yanı sıra 6.260 mAh bataryayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üstelik ekranı AMOLED olan cihazın 12 GB ve 16 GB RAM’li versiyonları, ayrıca 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri de sunuluyor.

Şu anda piyasada Ulefone Armor 24 gibi 22.000 mAh’lik olağanüstü pil ömrüne sahip sıra dışı telefonlar mevcut. Fakat daha yaygın markalarda bu oran 6.000 ila 7.000 mAh arasında değişkenlik gösteriyor. Bu anlamda OnePlus’ın hamlesi oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yeni bir akıllı telefon satın alırken en önemli kriterlerden biri de pil ömrü haline geldi. Artık pek çok tüketici, ilk olarak cihazın batarya kapasitesine göz atıyor. Aksi halde kullanıcılar ne yazık ki zayıf pil sorunuyla baş başa kalabiliyor.

OnePlus da tam olarak bu tüketici topluluğunu hedef alarak yeni telefonunu öne çıkaracak. Merakla beklenen cihazla alakalı ilerleyen haftalarda yeni detaylar ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.