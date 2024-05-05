POCO F6 Pro teknik özellikleri Geekbench’te görüldü

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında POCO çatısı altında yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürecek. Heyecanla beklenen POCO F6 Pro cihazı için geri sayım başlarken, cihazın teknik özellikleri Geekbench platformunda görüldü. Cihazla alakalı merak edilen birçok ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri düzenleyici kurumundan onay alan yeni POCO telefonu için son hazırlıklar devam ediyor. Çok yakında raflarda boy göstermesi beklenen akıllı telefon modeli, performans anlamında üst segment cihazları aratmayacak bir donanımla karşımıza çıkmayı amaçlıyor.

POCO F6 Pro özellikleri neler olacak?

Geekbench platformunda sürpriz bir şekilde ortaya çıkan POCO F6 Pro, FCC veritabanındaki “23113RKC6G” model numarasıyla karşımıza çıktı. Burada yer alan bilgiler doğrultusunda merakla beklenen cihazın, Qualcomm tarfından geliştirilen üst düzey Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alacağı öğrenildi.

İki yıl önce piyasaya çıkmasına rağmen yüksek bir performans ve verimlilik vaat eden bu çip daha önce Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Honor Magic V2, Vivo X Fold 3 ve ZTE Axon 60 Ultra gibi modellerde de görmüştük.

Üst düzey bir mobil deneyime kapı aralayacak POCO F6 Pro modelinin diğer teknik özellikleri arasında 16 GB RAM kapasitesi geliyor. Serinin bir önceki modeli olan POCO F5 Pro’nun 8 GB, 12 GB ve 16 GB’lık RAM seçenekleriyle piyasaya çıktığı düşünüldüğünde, yeni modelin de benzer bir bellek konfigürasyonuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Son olarak Geekbench’te cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışacağı belirtiliyor.

Redmi K70’in yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olabilir

İddialara göre POCO F6 Pro, geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sürülen Redmi K70’in yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olabilir. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa, yeni POCO modelinin 120 Hz yenileme hızı, 4.000 nit tepe parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ destekli 6,67 inç OLED ekranla karşımıza çıkması muhtemeldir.

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü kamera setiyle gelen Redmi K70, ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası sunuyor. 120 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen cihaz, iddiaların doğru çıkması halinde tüm bu özelliklerini POCO F6 Pro’ya devredecek.

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