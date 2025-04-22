OPPO K12s devasa pili ve rekabetçi fiyatıyla piyasaya sunuldu

OPPO'nun yeni fiyat-performans odaklı akıllı telefonu piyasaya çıktı.

"K12" ailesinin yeni üyesi olan OPPO K12s resmen duyuruldu.

7.000 mAh'lik devasa bir pil kapasitesine sahip olan telefon, rekabetçi bir fiyat etiketi sunuyor.

OPPO performans canavarı K12 serisi akıllı telefon ailesine yeni bir cihaz daha ekledi. OPPO K12s bugün resmen tanıtıldı. Yeni cihaz, yakın zamanda Hindistan’da duyurulan OPPO K13’ün biraz yenilenmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

Halihazırda seride yer alan OPPO K12, K12 Plus ve K12x‘in yanında raflara katılan yeni model, şık bir tasarım sunuyor. 7.000 mAh’lik devasa pil kapasitesiyle öne çıkan telefon, hızlı işlemcisi ve rekabetçi fiyat etiketiyle de artı puan elde ediyor.

OPPO K12s özellikleri

Boyutlar: 163,21 × 76,13 × 8,45 mm

163,21 × 76,13 × 8,45 mm Ağırlık: 208 gram

208 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (1.080 x 2.400 piksel) sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe (1.080 x 2.400 piksel) sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP (f/2.5) ön kamera

16 MP (f/2.5) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) derinlik lensi

50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) derinlik lensi Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, kızılötesi, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, kızılötesi, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil

80W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

Samsung’un ürettiği bir ekranla karşımıza çıkan yeni OPPO telefonu 6.67 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Kenarları simetrik görünen bir ekran ve üst tarafta bulunan bir deliğe yerleştirilmiş selfie kamerası bulunuyor. Burada Sony IMX480 sensörlü 16 megapiksellik bir kameraya yer veriliyor.

Arka tarafta ise sol tarafa hizalanmış çift arka kamera modülü yer alıyor. Kamera setinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksellik ikinci tek renkli lens bulunuyor. Şirket 4K’ya kadar kayıt imkanı vadediyor ve 1080p’ye kadar görüntü sabitleme garantisi veriyor.

OPPO K12s cihazının en dikkat çekici noktalarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki olağanüstü pil kapasitesi oluyor. 7.000 mAh’lik devasa bir bataryadan güç alan telefon, 80W hızlı şarj desteği sağlıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 4 yonga setine sahip olan telefonda 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı mevcut. Cihazda ayrıca Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, uzaktan kumanda için kızılötesi sensör ve USB-C girişi destekleri bulunuyor.

OPPO K12s fiyatı

OPPO’nun yeni telefonu mor, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Cihaz şu anda Çin pazarında 1.099 CNY (yaklaşık 5.750 TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.