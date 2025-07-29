OpenAI lideri Sam Altman: “Oğlum asla bir yapay zekadan daha akıllı olamayacak”

OpenAI CEO'su Sam Altman, Theo Von'un sunduğu This Past Weekend adlı podcast programında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Genç yönetici, yeni nesillerin bile yapay zeka modellerinden daha akıllı olamayacağını söyledi.

Altman, bizzat kendi oğlunun da buna dahil olduğunu dile getirdi.

OpenAI CEO’su Sam Altman, dünyaya gelen yeni nesil çocukların asla yapay zeka modellerinden daha zeki olamayacağını söyledi. Elbette ki bu çarpıcı itiraf, Altman’ın kendi öz çocuğu için de geçerli.

Bu dikkat çeken açıklama, YouTube platformunda dört milyondan fazla takipçisi olan komedyen Theo Von’un podcast’inde Sam Altman’ın iki dudağının arasından çıktı. “This Past Weekend” adlı program kayda değer bir etkiye sahip ve tam olarak bu nedenle Altman gibi isimler fikirlerini rahat bir tartışma ortamında, derin düşüncelere dalma anları da sunarak sunmaktan çekinmiyor.

Sam Altman’dan çarpıcı itiraf

OpenAI lideri Sam Altman yapay zeka yeteneklerinin, oğlu gibi genç nesilleri bilgi açısından kaçınılmaz olarak geride bırakacağını vurguladı:

“Ve çocuğum asla bir yapay zekadan daha akıllı olmayacak. Bu asla olmayacak. Biliyorsunuz, birkaç yıl önce doğan bir çocuk, kısa bir süre daha akıllı olmuştu. Benim çocuğum asla daha akıllı olmayacak.”

Sam Altman’a göre bu durum olumsuz bir durum olarak değil, bilakis yeni nesillerin tüm ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek ürün ve hizmetlere sahip olmaları için açılan bir fırsat olarak görülmeli:

“Ayrıca genç nesiller kendisinden çok daha akıllı ve ihtiyaç duyduğu her şeyi yapabilecek kapasitede olmayan ürün ve hizmetlerin olduğu bir dünyayı asla bilemeyecek.”

Yapay zeka ile sırlarınızı paylaşmayın

Sam Altman yine aynı podcast programında bir başka dikkat çekici açıklamayla daha gündeme gelmişti. Altman’ın açıklamasına göre kullanıcıların ChatGPT gibi sohbet robotlarıyla sırlarını paylaşmaları, haklarında yasal olarak problem doğmasına neden olabilir.

Altman, yapay zeka ile olan sohbetlerin doktor, avukat ya da terapist ilişkilerinden farklı olarak mahremiyet barındırmadığını vurguladı. Bu doğrultuda kullanıcıların AI sohbet robotlarına çok fazla güvenmemesi gerektiğinin altını çizdi.