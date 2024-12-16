OpenAI, Elon Musk’a savaş açtı: Musk’ın maskesi düştü

Elon Musk her fırsatta OpenAI'nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş fikriyle yola çıktığını ve bundan sapmaması gerektiğini ifade ediyor.

Ancak OpenAI'nin ortaya çıkardığı son raporlar, Musk'ın geçmişte çelişkili birçok tutum sergilediğini gözler önüne seriyor.

Yapay zeka devi OpenAI ile milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki gerilim büyüyor. Musk’ın son üst üste yaptığı suçlayıcı açıklamalara karşı OpenAI’den nihayet bir cevap geldi. Şirket, Musk’ın açıklamalarıyla çelişkili olan bazı e-posta ve mesajları paylaştı.

OpenAI’nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet göstermeye devam etmesinin önemini vurgulayan Elon Musk yalan mı söylüyor? Milyarder girişiminin maskesini düşüren OpenAI, Musk’ın geçmişte şirket için önerdiği tartışma yaratan teklifleri bir bir deşifre etti. İşte detaylar…

Elon Musk, OpenAI için birçok karlı teklif masaya getirdi

TechCrunch tarafından paylaşılan bilgilere göre ünlü girişimci 2015 yılında OpenAI için karlı ve karsız seçenekler içeren hibrit bir iş modeli önerdi. Büyük bir dikkat toplayan bu belgeden birkaç yıl sonra daha skandal teklifler önerildiği de ortaya çıktı. 2017’de Musk, işlemciler konusunda uzman bir donanım şirketi olan Cerebras ile birleşme fikrini masaya koydu.

OpenAI, Musk’un şirkette hisselerin yüzde 50 ila yüzde 60’ı arasında çoğunluk pozisyonu talep ettiğini ve yönetici direktör olarak “kesin kontrole” sahip olmak konusunda ısrar ettiğini iddia ediyor. Hatta bu planı hayata geçirmek için Delaware eyaletinde “Open Artificial Intelligence Technologies, Inc” adında kamu yararına çalışan bir şirket bile kurduğunu belirtiyor.

Musk, OpenAI’yi Tesla’ya entegre etmek istedi

Teklifinin ilk reddedilmesinden sonra Elon Musk daha da iddialı bir alternatif plan sundu. Çılgın girişimci ve iş insanı, OpenAI’yi Tesla’ya entegre etme önerisiyle geldi. Bu dikkat çekici plan, katlanarak büyüme beklentisiyle birlikte bir milyar dolarlık bir başlangıç ​​bütçesini içeriyordu. Ancak OpenAI yönetimi bu teklifi de reddetti.

Üst üste gelen ret kararlarının ardından Elon Musk, 2018’de OpenAI’den ayrıldı. Bu noktada taraflar arasındaki ilişkide bir dönüm noktası oldu. OpenAI daha sonra Musk’a karlı bölümünde bir hisse teklif ettiğini, fakat onun tüm teklifleri reddettiğini iddia etti.

OpenAI, Elon Musk’a karşı yaptığı açıklamada “Yapay genel zekaya giden yolu işleyemezsiniz” dedi. Musk’ın başarılarını kabul eden şirket, yine de rekabetin mahkemelerde değil piyasada gerçekleşmesi gerektiğini öne dile getirdi.