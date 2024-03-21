NVIDIA Latte3D: Metinden üç boyutlu görüntü üreten yapay zeka tanıtıldı

NVIDIA’dan yapay zeka alanında yenilikçi bir çözüm geldi. Şirket, girmiş olduğunuz prompt metinlerinden üç boyutlu görüntüler elde etmenize olanak sağlayan NVIDIA Latte3D adlı AI aracını piyasaya duyurdu. 3D görüntü ve şekiller üretmenize olanak tanıyan araç şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

NVIDIA imzalı yeni yapay zeka aracının en dikkat çekici noktalarından bir tanesi ise muazzam performansı olarak öne çıkarılıyor. NVIDIA’nın açıkladığı bilgilere göre kullanıcıların, Latte3D’nin göz alıcı sonuçlarından faydalanmak için yalnızca birkaç saniyelerini ayırmaları yeterli olacak.

NVIDIA Latte3D ile nesne ve hayvan görüntüleri oluşturabileceksiniz

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya’da gerçekleştirilen GTC 2024 etkinliğinde şirket, komut istemleri üzerinden üç boyutlu nesne ve hayvan görüntüleri oluşturmanıza imkan sağlayan Latte3D’yi karşımıza çıkardı.

Şirketin Toronto’daki AI Lab stüdyolarında hayata geçirdiği bu araç, şimdilik yalnızca nispeten daha basit görevlerde kullanılabiliyor. Yapay zekanın şu anda daha büyük ve karmaşık sonuçlar elde etmesi ise mümkün görünmezken, yine de bunun yakın zamanda değişebileceği öne sürülüyor.

Şirketten gelen bilgiler doğrultusunda Latte3D yapay zeka sistemi NVIDIA’nın geliştirdiği A100 Tensor Core GPU’lar sayesinde eğitildi. A100 GPU’ların Tensor Core’undan yararlanıyor. RTX A6000 gibi profesyonel grafik kartlarıyla ise neredeyse anında 3D şekiller üretebileceğinize işaret ediliyor.

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NVIDIA’dan ilk demo videosu geldi

Şirket, NVIDIA Research demosunda da bu ekran kartından yararlandıklarını ifade ederek aşağıdaki tanıtım videosunu gözler önüne seriyor. Bu videoda kullanıcıların sadece basit bir prompt girişi sayesinde etkileyici üç boyutlu sonuçlar alabilecekleri aktarılıyor.

NIVIDA şirketinin Yapay Zeka Araştırma ekibinin Başkan Yardımcısı olarak görev alan Sanja Fidler konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak bu teknolojinin sektörde kullanıcılar için oldukça faydalı bir araç olarak hizmet vereceğini ifade etti:

“Artık sonuçları çok daha hızlı üretebiliyoruz, 3D metin oluşturmayı neredeyse gerçek zamanlı hale getiriyoruz ve tüm sektörlerdeki yaratıcıların erişimine sunuyoruz.”

Şirkete göre bu yeni yapay zeka aracı, profesyonel kullanıma hitap ederek projelerde nesne ve hayvan görüntüleri üretme yeteneğiyle zaman kayının önüne geçerek ilgi çekici bir deneyime kapı aralıyor. Sıfırdan yeni bir tasarım oluşturmak için vakit kaybetmek istemeyen kullanıcılara hizmet sağlayacak araç, metnin her yönüne göre çeşitli format seçenekleri sağlayarak kullanıcının kendine en uygun tercihte bulunmalarına imkan tanıyacak.

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