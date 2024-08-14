Made By Google 2024 etkinlik özeti: Neler tanıtıldı?

Teknoloji devi Google dün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürün ve hizmetlerini karşımıza çıkardı. Made By Google 2024 etkinliğinde şirket bir dizi sürpriz duyuru ile karşımıza çıkarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Pixel 9 serisi akıllı telefon ailesi ile performans canavarı cihazlarını nihayet piyasaya tanıtan şirket şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı.

Google’ın gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte elbette ki yalnızca Pixel 9 serisi telefon ailesi duyurulmadı. Bunun yanı sıra şirket ayrıca Pixel Watch 3 akıllı saat modeli ve Pixel Buds Pro 2 kablosuz kulaklık modelini de karşımıza çıkardı. Sizler için Made By Google 2024’te tanıtılan tüm ürünleri bir araya getirdik. İşte etkinliğe dair merak edilen tüm ayrıntılar…

Google Pixel 9

Ekran: Full HD çözünürlük kalitesi (1080 x 2424 piksel), 2.700 nit tepe parlaklık ve 60-120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED ekran

Full HD çözünürlük kalitesi (1080 x 2424 piksel), 2.700 nit tepe parlaklık ve 60-120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10,5 MP ön kamera

10,5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, f/1,68 diyafram açıklığı, OIS / 48 MP sensörlü ultra geniş lens, f/1,7 diyafram açıklığı, 123° görüş alanı, makro mod

50 MP ana kamera, f/1,68 diyafram açıklığı, OIS / 48 MP sensörlü ultra geniş lens, f/1,7 diyafram açıklığı, 123° görüş alanı, makro mod Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS Boyutlar: 152,4 x 71,12 x 7,62 mm

152,4 x 71,12 x 7,62 mm Ağırlık: 198 gram

198 gram Batarya kapasitesi: 27 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

27 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Made By Google 2024 etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya süren şirket, nispeten uygun fiyatlı bir model olarak serideki standart modeli karşımıza çıkardı. Şirketin ana telefon serisine güncelleme olarak gelen yeni model, Gemini yapay zeka entegrasyonu ile seleflerine göre çok daha güçlü bir yapıya sahip oldu. AI desteği ile birlikte cihaz birçok ilgi çekici yapay zeka özelliğini bünyesinde topladı.

Google Pixel 9 modeli Full HD çözünürlük, 2.700 nit tepe parlaklık ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı destekli 6,3 inçlik Actua OLED ekranla oldukça kaliteli bir görüntüleme deneyimine kapı aralıyor. Exynos 5400 modemli Tensor G4 çipini kalbinde taşıyan akıllı telefon modeli 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz saf Android 14 işletim sistemi ile hizmet vermeye başlayan cihaz 27 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.700 mAh pil kapasitesi sunuyor. 5G bağlantı desteğiyle çalışan cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS destekleri sağlanıyor. Şu anda ABD’de ön siparişe açılan cihaz 799 dolardan tüketicilerle buluşuyor.

Google Pixel 9 Pro

Ekran: Quad HD çözünürlük kalitesi (1280 x 2856 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Super Actua OLED ekran

Quad HD çözünürlük kalitesi (1280 x 2856 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Super Actua OLED ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 42 MP ön kamera

42 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Boyutlar: 152,4 x 71,12 x 7,62 mm

152,4 x 71,12 x 7,62 mm Ağırlık: 198 gram

198 gram Batarya kapasitesi: 27 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

27 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Quad HD çözünürlük kalitesi, 3.000 nit tepe parlaklık ve 1-120 Hz değişen yenileme hızına sahip 6,3 inç Super Actua OLED ekran ile son derece kaliteli bir ekran deneyimine yer veriliyor. Serinin standart modelinde olduğu gibi “Pro” cihazında da Google’ın kendi tasarladığı ve Samsung ortaklığında üretimi gerçekleştirilen Tensor G4 çipi bulunuyor.

Acil durumlar için uydu bağlantısı desteğine sahip olan Google Pixel 9 Pro, Made By Google 2024 etkinliğinin en dikkat çekici ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens ile karşımıza çıkan model ön kısımda ise 42 MP selfie kamerası sunarak mobil fotoğrafçılar için kaliteli bir deneyim yaratıyor.

Standart modelde olduğu gibi Pixel 9 Pro’da da yine Gemini entegrasyonu sağlanarak kullanıcıların bir dizi ilgi çekici yapay zeka özelliğinden yararlanabilmelerine imkan sağlanıyor. 27 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.700 mAh pil ile gelen ürün saf Android 14 deneyimi sunuyor. 16 GB’a kadar RAM kapasitesini destekleyen telefonda 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sağlanıyor. Serinin “Pro” modeli 999 dolardan alıcılara hitap ediyor.

Google Pixel 9 Pro XL

Ekran: Quad HD çözünürlük kalitesi (1344 x 2992 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran

Quad HD çözünürlük kalitesi (1344 x 2992 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 42 MP ön kamera

42 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Boyutlar: 162,56 x 76,2 x 7,62 mm

162,56 x 76,2 x 7,62 mm Ağırlık: 221 gram

221 gram Batarya kapasitesi: 37 watt hızlı şarjlı 5.060 mAh pil

37 watt hızlı şarjlı 5.060 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Made By Google 2024 etkinliğinin öne çıkan bir diğer ürünü ise Google Pixel 9 Pro XL oldu. Serinin performans canavarı seçeneği olarak gelen cihaz serideki diğer modellerde olduğu gibi yine Tensor G4 çipini kalbinde taşıyarak geliyor. Bununla beraber cihazda 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı imkanı karşımıza çıkıyor.

“Pro XL” seçeneği seriye yeni eklenen bir ürün olarak geliyor. İsminden de anlaşılabileceği üzere cihaz, Pixel 9 Pro’dan daha büyük bir ekran boyutuna ev sahipliği yapıyor. 6,8 inç Super Actua OLED ekranla gelen model bu ekranda Quad HD çözünürlük kalitesi, 3.000 nit tepe parlaklık desteği ve 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunuluyor.

50 MP + 48 MP + 48 MP yapılandırmasıyla üçlü kamera setine ev sahipliği yapan Google Pixel 9 Pro XL modeli önde ise 42 MP selfie kamerası sunarak mobil fotoğrafçılar için serinin “Pro” modeliyle tamamen aynı kamera özellikleri barındırıyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS destekli modelde 37 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.060 mAh pil sunularak kullanıcı dostu bir deneyim oluşturuluyor. Cihaz global pazarda 1.099 dolar karşılığında satılıyor.

Google Pixel 9 Pro Fold

Dahili ekran: Quad HD çözünürlük kalitesi (2076 x 2152 piksel), 2.700 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 8 inç Super Actua OLED dahili ekran

Quad HD çözünürlük kalitesi (2076 x 2152 piksel), 2.700 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 8 inç Super Actua OLED dahili ekran Harici ekran: Full HD çözünürlük kalitesi (1080 x 2424 piksel), 2.700 nit maksimum parlaklık ve 60-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED harici ekran

Full HD çözünürlük kalitesi (1080 x 2424 piksel), 2.700 nit maksimum parlaklık ve 60-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED harici ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256GB veya 512GB dahili depolama

256GB veya 512GB dahili depolama Harici selfie kamerası: 10 MP harici ön kamera

10 MP harici ön kamera Dahili selfie kamerası: 10 MP dahili ön kamera

10 MP dahili ön kamera Arka kamera: 48 MP ana kamera, 10,5 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10,8 MP telefoto lens

48 MP ana kamera, 10,5 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10,8 MP telefoto lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Boyutlar: 154,94×149,86×5,08 mm (Açıkken) / 154,94 x 76,2 x 10,16 mm (Kapalıyken)

154,94×149,86×5,08 mm (Açıkken) / 154,94 x 76,2 x 10,16 mm (Kapalıyken) Ağırlık: 257 gram

257 gram Batarya kapasitesi: 4.650 mAh pil

4.650 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Google’ın yeni nesil katlanabilir telefon modeli, geçen yılın Mayıs ayında piyasaya sürülen ve markanın ilk katlanabilir cihazı olarak gelen Pixel Fold’un halefi olarak karşımıza çıkıyor. Made By Google 2024 etkinliğinin en önemli duyuruları arasında kabul edilen bu ürün, şirketin katlanabilir telefon modellerinin ana seriye dahil edildiği ilk cihaz olarak da karşımıza çıkıyor.

5,1 mm kalınlığa sahip olan cihaz dünyanın en ince katlanabilir telefonları arasında kabul ediliyor. Serinin önceki modelinde 7,6 inçlik bir dahili ekran yer alırken, Google Pixel 9 Pro Fold ise 8 inçlik daha büyük bir dahili ekrana yer veriyor. Bunun yanı sıra harici ekranda da önemli bir iyileştirme sağlanıyor. Selefinde yer alan 5,8 inçlik ekran yerine 6,24 inç OLED panel tercih ediliyor.

Serinin diğer modellerinde olduğu gibi Tensor G4 çipiyle karşımıza çıkan Google Pixel 9 Pro Fold modeli 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Circle to Search ve Google Screenshots gibi ilgi çekici yapay zeka özelliklerini bünyesinde barındıran ürün harici ve dahili ekranlar için iki adet 10 MP selfie kamerası sunuyor. Arka tarafta ise 48 MP + 10,5 MP + 10,8 MP yapılandırmasına sahip bir üçlü kamera seti karşımıza çıkıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi ile çalışmaya başlayan Google Pixel 9 Pro Fold dikkat çekici ve son derece cazip bir güncelleme desteği sağlıyor. 7 yıl boyunca güncelleme desteği almaya devam edecek olan modelin Android 21 işletim sistemine kadar güncellemelere destek vermeye devam edeceği söyleniyor. Katlanabilir telefonun 1.799 dolardan tüketicilerle buluştuğunu da eklemekte yarar var.

Google Pixel Watch 3

Google tarafından geliştirilen üçüncü nesil akıllı saat modeli olan Pixel Watch 3 şık ve sportif tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Selefine göre daha geniş bir ekrana sahip olan ürün, 45 mm ve daha kompakt bir seçenek olan 41 mm’lik iki seçenekle karşımıza çıkıyor. Her iki modelin ekran çevresinde yüzde 16 oranında daha ince kenarlar sağlanıyor.

Google’ın yeni akıllı saati sağlık odaklı bir dizi ilgi çeken özelliği bir araya getiriyor. Kullanıcılar tempo, mesafe ve yoğunluk gibi çeşitli ayarlar üzerinden daha pratik bir egzersiz deneyimi yaşayabiliyor. Nabız ve kalp atışı gibi konularda herhangi bir olumsuz durum yaşanması halinde ürün kendi kendine acil durum çağrısı yaparak kullanıcıların sağlığını göz önüne alıyor.

Öte yandan cihazın bir diğer önemli özelliği ise akıllı ev entegrasyonu oluyor. Google Home üzerinden diğer akıllı ev öğeleriyle entegrasyona imkan tanıyan akıllı saat modeli, örnek vermek gerekirse güvenlik kameralarından gelen görüntüleri direkt olarak saatin ekranından izlemenize izin veriyor.

Google Pixel Buds Pro 2

Made By Google 2024 etkinliğinin son ürünü ise şirketin yeni kablosuz kulaklık modeli olan Pixel Buds Pro 2 oldu. Premium kalitesinde bir deneyim vaat eden cihaz, daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri ile seleflerinin açık ara önüne geçiyor. Cihazın kalbinde ise Google’ın geliştirmiş olduğu Tensor A1 çipi yer alıyor.

Google Pixel Buds 2 Pro modeli Gemini yapay zeka entegrasyonu ile gücüne güç katıyor. Kullanıcılar herhangi bir durumda Gemini ile sesli görüşmeler yaparak gerçek zamanlı bir şekilde sorularına yanıt alabiliyor. Öte yandan cihazın selefine göre iki kat daha güçlü gürültü engelleme imkanı sağladığı belirtiliyor.

Made By Google 2024 etkinliğinde tanıtılan ürünler bunlar oldu. Tüm bu ürünlerin önümüzdeki haftalarda Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa çıkması bekleniyor. Cihazların Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz ne yazık ki resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önceki Pixel cihazların Türkiye’de satılmadığı göz önüne alınırsa, muhtemelen yeni nesil modeller de ülkemize en azından bir süre daha gelmeyecek gibi görünüyor.

Peki ya sizler Made By Google 2024’te tanıtılan ürünlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihazlarla ilgili fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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