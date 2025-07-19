Üçe katlanan Huawei Mate XT 2’nin özellikleri belli oldu

Huawei yeni tri‑fold cihazı Mate XT 2 modelini yıl sonuna kadar resmen duyuracak.

Merakla beklenen yeni cihaz 10,2″ 3K çözünürlükte OLED ekran, Kirin 9020 işlemci, eSIM, 5G ve uydu iletişimi destekleyecek.

Daha ince bir tasarım sunacak telefon, dayanıklı bir Tian Gong menteşe sistemiyle gelecek.

Katlanabilen telefonlar her geçen gün dünya çapında daha da popüler hale gelirken, şu anda bazı büyük markalar sınırları aşıp üçe katlanabilir telefonlarla ilgileniyor. Dünyanın ilk tri-fold telefonu Huawei tarafından geçen yıl duyuruldu. Göz alıcı bir tasarım ve inovasyon sunan Mate XT Ultimate kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Son zamanlarda Samsung’un da kendi üçe katlanabilen telefonu Galaxy G Fold üzerinde çalıştığı biliniyor. Huawei ise rakipleriyle arasındaki farkı iyice açarak geçen yılki modelinin yeni versiyonunu hazırlıyor. Ortaya çıkan son raporlar ise Huawei Mate XT 2 cihazının teknik özellikleri ile ilgili bizlere önemli ipuçları veriyor.

Huawei Mate XT 2 teknik özellikleri sızdırıldı

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre Huawei’nin yeni üçe katlanabilir telefonu GRL-AL20 model numarasıyla TENAA veritabanında görüldü. Resmi belgelerde cihazın 5G bağlantısına sahip olacağı da doğrulanıyor.

Gelen son raporlar, artırılmış performans vadeden yeni bir işlemci olan Kirin 9020 çipinin benimseneceğine işaret ediyor. Ayrıca ilgi çekici bir özellik olan uydu bağlantısı desteği de yer alacak. Fakat ne yazık ki bu özelliğin kullanılabilirliği büyük olasılıkla yalnızca Çin pazarıyla sınırlı olacak.

En dikkat çekici yenilikler, her koşulda çekim kalitesini daha da iyileştirmek için dikkatlice elden geçirilmiş olan kamera setinde görünüyor. Mobil fotoğrafçılar için büyük pikseller ve değişken odak açıklığı ile donatılmış, yeni geliştirilen 50 MP ana sensör karşımıza çıkacak.

Bu teknik kombinasyon, hem optimum ışık koşullarında hem de karanlık ortamlarda fotoğraf performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanıyor. Ana sensöre ek olarak, üç katlı telefonun mobil fotoğrafçılık için bir ölçüt haline gelme hırsını güçlendiren bir ayrıntı olan periskop telefoto kamera için de iyileştirmeler bekleniyor.

Geçen yılki Mate XT Ultimate neler sunuyor?

Bu yenilikleri bağlamına oturtmak için, geçen yıl resmi olarak duyurulan Mate XT Ultimate Edition’ın özelliklerini hatırlamak faydalı olacak. Cihazın teknik özellikleri şöyle:

Ağırlık 298 gr

298 gr Açık boyutlar: 156,7 x 219 x 4,75 mm

156,7 x 219 x 4,75 mm Kapalı boyutlar: 156,7 x 73,5 x 12,8 mm

156,7 x 73,5 x 12,8 mm Ekran: 3K çözünürlüğe sahip 10,2 inç LTPO OLED panel, 90 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir üç segmentli ekran

3K çözünürlüğe sahip 10,2 inç LTPO OLED panel, 90 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir üç segmentli ekran İşlemci: Huawei Kirin 9010 5G

Huawei Kirin 9010 5G RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.4 ila f/4.0), 12 MP sensörlü (f/2.2, 120°) ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü periskop lens (OIS, 5,5x optik zoom)

50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.4 ila f/4.0), 12 MP sensörlü (f/2.2, 120°) ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü periskop lens (OIS, 5,5x optik zoom) Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, kızılötesi verici ve stereo ses

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, kızılötesi verici ve stereo ses Batarya kapasitesi: 66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W’a kadar ters şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil

66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W’a kadar ters şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil İşletim sistemi: EMUI 14.2

Bu model Kirin 9010 yonga seti, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunuyor. 5.600 mAh batarya, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği yer alıyor.

Cihaz tamamen açıldığında 10,2 inç, katlandığında ise 7,9 inç ve 6,4 inç boyutlarına inen OLED ekranla donatılıyor. Huawei Mate XT Ultimate modeli 3.500 Euro’luk dudak uçuklatan fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde topluyor.