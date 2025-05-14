GTA 6 bir kez daha ertelenebilir mi? Uzmanlar olası gecikmeyi değerlendirdi

Rockstar Games yakın zaman önce GTA 6'nın çıkış tarihini Mayıs 2026'ya erteledi.

Normal şartlarda oyunun bu yılın sonbahar aylarında PS5 ve Xbox Series X/S platformlarına gelmesi bekleniyordu.

Son olarak bir Bloomberg editörü, GTA 6'nın bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği ihtimalini masaya yatırdı ve bunun olası etkilerini değerlendirdi.

GTA 6 oyununun Mayıs 2026’ya ertelenmesi herkesi şaşırttı. Pek çok oyunsever bu gelişme karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ama aslında oyunun büyüklüğü ve önemi göz önüne alındığında, bu çok elle tutulur bir ihtimaldi diyebiliriz.

Peki ya sabırsızlıkla beklenen yeni Grand Theft Auto oyunu bir kez daha ertelenebilir mi? Bloomberg’den oyun gazetecisi Jason Schreier bu olası gecikmeyi değerlendirerek bunun diğer oyunların lansmanını nasıl etkileyebileceğini irdeledi.

Başlangıçta 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan, fakat daha sonra Mayıs 2026’ya ertelenen Grand Theft Auto 6 son on yılın en büyük sürümlerinden biri olacak.

Bu durum, yayıncının oyunun mükemmel bir şekilde piyasaya sürülmesi ve oyuncuların beklentilerinin çok yüksek olması yönündeki taleplerini karşılamaya çalışan geliştirme ekibi için gerçeküstü zorluklar yaratıyor.

GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

Grand Theft Auto serisinde yeni bir oyunun piyasaya sürülmesi oyun sektöründe her zaman önemli bir olaydır. Aslında herhangi bir Rockstar Games oyunu bu kadar yaygara koparmayı başarıyor.

Fakat uzun süredir beklenen GTA 6, Rockstar’ın oyunuyla aynı dönemde kendi oyunlarını piyasaya sürmek istemeyen birçok diğer oyun şirketinde korkuya yol açtı. Bu durum, dört gözle gelişmeleri takip eden tüm oyun sektörünün takvimini etkiledi.

Gazeteci Jason Schreier, Bloomberg’deki köşesinde bu konuyu şöyle değerlendirdi:

“Diğer şirketler için Grand Theft Auto VI’nın gecikmesi paniğe sebep oldu. Büyük bir çok oyunculu oyun üzerinde çalışan bir geliştirici bana çıkış tarihini 2025 sonbaharından 2026 ilkbaharına ertelediklerini söyledi. Bunun başlıca nedeni oyunun daha fazla zamana ihtiyaç duymasıydı. Fakat aynı zamanda GTA VI’dan uzaklaşmak da gerekiyordu.”

GTA 6’nın 2026 Mayıs’ına ertelenmesi ilk başta biraz rahatlamaya sebep oldu. Zira yılın son çeyreği her zaman olduğu gibi ilk çeyreğin de rekabetçi bir çıkış dönemi olduğu biliniyor.

GTA 6 çıkış tarihinin bir garantisi yok

Rockstar Games ekibinin oyununu yıl ortasına konumlandırması, GTA 6 ile rekabet etmek isteyenler için birçok olasılığın önünü açabilir. Ancak Schreier’in metninde daha ayrıntılı olarak belirttiği gibi, bunun oyunun kesin çıkış tarihi olduğunu kimse garanti edemez:

“Şimdi onlar (oyun şirketleri) zor bir durumda sıkışmış durumdalar. Oyunu ikinci kez ertelemek maliyetli bir çaba olur ve nihai sürüm için bahisleri yükseltir. Öte yandan GTA VI ile birlikte yayınlamaya çalışmak felaketle sonuçlanabilir. Ama… Ya tekrar ertelerlerse? Mayıs 2026’nın kesin bir tarih olduğunun garantisi yok. En iyi umut Mart, Nisan veya hatta Mayıs başında yayınlamak ve bunun bir felakete dönüşmemesini ummak olabilir.”

Rockstar Games ve Take-Two Interactive’in GTA 6 için yarattıkları beklentiyi karşılayacak bir oyun çıkarmak istedikleri bilinen bir gerçek, Bu yüzden oyunseverler bu gecikmeyi haklı bularak stüdyoya güvenmeyi tercih etti.