Google Gemini Pro geliştirici ve işletmelere sunuldu

Yapay zeka teknolojileri alanında kıyasıya bir rekabet devam ediyor. OpenAI’nin ChatGPT ve DALL-E ile iyice hareketlendirmiş olduğu bu pazar, şu anda birçok teknoloji devinin girişimleriyle hızla büyümeyi sürdürüyor. Google’ın kısa süre önce tanıttığı Gemini isimli yeni büyük dil modeli (LLM) dünya çapında lanse edildikten sonra nihayet geliştirici ve işletmelerin kullanımına sunuldu.

LLM’nin daha gelişmiş bir sürümü olarak lanse edilen Gemini Pro, şu anda teknoloji devi Google’ın yapay zeka alanındaki en önemli projelerinden biri olarak tanımlanıyor. Gemini’nin Pro ve Pro Vision sürümleri AI modeli işleme yetenekleri konusunda önemli bir başarı sergiliyor. Gemini Pro’nun metin üretme konusunda öne çıktığı belirtiliyor. Gemini Pro’da ise bu yetenekleri metin ve görüntü işlemeye kadar genişletiyor.

Gemini Pro özellikleri ve fiyatı

Gemini Pro’nun öne çıkan özellikleri arasında metinler için 32K bağlam penceresi sunulması yer alıyor. Bununla birlikte Gemini’nin ilerleyen süreçte yayınlanacak olan yeni sürümlerinde daha büyük bağlam pencerelerine ulaşılabileceği vurgulanıyor. Google’ın yapay zeka hizmeti, araştırma kriterlerinde benzer boyutta olan diğer modellere göre çok daha iyi bir performans vaat ediyor.

Gemini Pro hizmetine kullanıcıların Gemini API aracılığıyla erişim sağlayabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte hizmette işlev çağırma, yerleştirme, anlamsal erişim, özel bilgi temeli ve sohbet işlevselliği gibi unsurlar da öne çıkıyor. Öte yandan hizmet, her yerde çalışma yeteneğine sahip olan uygulamalar oluşturmanıza katkıda bulunmak adına SDK’lar sunuyor. Burada şirket Python, Android (Kotlin), Node.js, Swift ve JavaScript desteği içeriyor.

Gemini Pro fiyatları iki farklı plan halinde karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki ücretsiz plan olarak dikkat çekiyor. Bu sürümde kullanıcılar dakikada 60 sorgu ile kısıtlı kalıyor. Öte yandan şirket, ücretli versiyonda 1.000 karakter başına 0,00025 dolar ve resim başına 0,0024 dolar talep ediyor. Çıktı için ise 1.000 karaktere 0,0005 dolar ücret isteniyor. Bu sayede servis, OpenAI tarafından yaratılan GPT-4’ten çok daha ekonomik bir çözüm vaat ediyor.

Gemini Pro Türkçe dil desteğiyle geliyor

Google’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Gemini Pro’nun geliştirici ve işletmelere yönelik kullanımı bugün itibariyle başladı. Açılış gününde Türkçe ve İngilizce de dahil olmak üzere toplamda 38 dil desteği yer alacak.

Şirketin açıklamasına göre Gemini API ve Google AI Studio hizmetleri bugün itibariyle şu ülke ve bölgelerde kullanıcılara sunulacak: