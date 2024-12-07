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    Haberler Yapay Zeka

    Gençler için tehlikeli bağımlılık: “Yapay zeka aşkları”

    Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, yapay zeka ile oluşturulan kız arkadaş uygulamalarının gençlerde yarattığı tehlikeleri vurguladı.
    Her filmi 2013
    Görsel, 2013 yılında yayınlanan Her (Aşk) filmine aittir.
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, yapay zeka uygulamalarıyla oluşturulan kız arkadaşların, gençler için büyük tehlikeler yarattığını ifade etti.
    • Bu durumun gençlerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği dile getirildi. Ayrıca bunun yalnızlık, duygusal bağımlılık ve zihinsel sağlık yönlerinden de tehdit oluşturulduğu söylendi.

    Son yıllarda yapay zekea destekli sanal kız arkadaşları uygulamaları internette oldukça yaygın bir hal almaya başladı. Gençlerin ilişki kurma biçimini son derece ciddi bir şekilde tehdit eden “yapay zeka aşkları”, ruh sağlığı konusunda olumsuz etkiler yaratıyor.

    Uzmanlar bu tarz uygulamaların özellikle genç erkekler için riskleri konusunda uyarıyor. Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, bu ilişkilerin yalnızlığı artırabileceğini ve tehlikeli bağımlılık yaratabileceğini söyledi. İşte detaylar…

    Eski Google CEO’sundan yapay zeka aşkları ile ilgili önemli uyarı

    The Prof G Show podcast’ine verdiği röportajda Schmidt, kusursuz bir şekilde programlanan sanal kız arkadaşların gençleri takıntılı hale getirebileceğini açıkladı. Yaşamın bu aşamasında birçoğunun hala bu durumlarla başa çıkacak yeterli duygusal olgunluğa sahip olmadığının altını çizdi.

    Business Insider’ın haberine göre Schmidt, genç erkeklerin çeşitli faktörlerden dolayı bu etkilere karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekti. Eski Google CEO’suna göre bunlar arasında, 2024 Pew Research araştırmasına göre kadınlara kıyasla daha düşük eğitim alma oranı dikkat çekiyor.

    Her filmi (2013)
    Görsel, 2013 yılında yayınlanan Her (Aşk) filmine aittir.

    Öte yandan bazı durumlarda bu gençler sanal dünyaya sığınıyor. Bunun sebebi ise zararlı davranışları güçlendiren ve izolasyonu daha da artıran topluluklar bulmaları olarak nitelendiriliyor. Bu tür ilişkilerin gençleri gerçek sosyal hayattan da uzaklaştırabildiği söyleniyor.

    Hiçbir duygusal çaba gerektirmeyen ve her zaman ulaşılabilir olan bir yapay zeka ile sürekli etkileşim durumunun, gerçek ve sağlıklı ilişkiler arama motivasyonunu azaltabildiği vurgulanıyor.

    Eski Google CEO’su, teknoloji şirketlerini araçlarının ürettiği içeriğin sorumluluğundan muaf tutan yasaların gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Ayrıca ebeveynlerin, çocuklarının çevrimiçi ortamda yaptıklarını yakından izlemesi gerektiğinin de altını çiziyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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