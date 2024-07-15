Doraemon temalı özel Samsung Galaxy Z Flip 6 sürümü piyasaya çıktı

Kısa süre önce Fransa başketi Paris’te gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 6 etkileyici tasarımı ve güçlü özellikleri ile adından sıkça söz ettirmeye devam ederken, Güney Koreli şirket şimdi de cihazın Doraemon temalı özel bir sürümünü karşımıza çıkardı. Serinin Expert RAW destekli ilk telefonu olarak öne çıkan ve Samsung yetkililerine göre selefinden yüzde 10 daha fazla satması beklenen cihaz, göz alıcı yeni versiyonuyla ilgi uyandırdı.

Bilindiği üzere Samsung üretmiş olduğu amiral gemisi telefonları için yıllardır çeşitli özel sürümler geliştiriyor. Cihazın donanımını aynı tutan, fakat görsel anlamda bazı tematik değişiklikler yapan şirket geçmişte BTS, Star Wars, Iron Man, Maison Margiela, Pokemon, Thom Browne, Blackpink, Marvel, Olimpiyat Oyunları ve Karayip Korsanları için çeşitli özel versiyonlar üretmişti.

Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition yalnızca 800 adet üretildi

Amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 6, Fujiko F. Fujio tarafından yaratılan Japon manga ve anime serisi Doraemon özel versiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkenin “anime elçisi” unvanıyla onurlandırılan seri, bilmeyenler için 22. yüzyılda Nobita isimli bir çocuğa yardım etmek üzere zamanda yolculuk yapan bir robot kedinin hikayesini anlatıyor. Şimdi bu karakter, Samsung’un popüler cihazına renk veriyor.

GSMArena’ya göre şu anda Hong Kong pazarında satışa sunulan cihaz ön siparişe açılmış durumda. Sıra dışı bir görünüm ortaya koyan ürün yalnızca 800 adet üretildi. Göz alan dış tasarımının yanı sıra cihaz önceden yüklenmiş özel bir temayla çalışıyor. Kilit ekranı, ana ekran, uygulama simgeleri, bildirim sesleri ve çok daha fazlasında Doraemon’a yönelik özelleştirmeler bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition özellikleri

Dahili ekran: 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük

22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük Harici ekran: 3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 10MP selfie kamerası

10MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens Boyutlar: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken)

165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken) Ağırlık: 187 gram

187 gram Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi, yeşil ve siyah

Gri, mavi, yeşil ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

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