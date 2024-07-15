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    Doraemon temalı özel Samsung Galaxy Z Flip 6 sürümü piyasaya çıktı

    Sınırlı sayıda üretilen Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition göz alıcı tasarımı ile piyasaya çıktı.
    Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition
    Görsel: Samsung

    Kısa süre önce Fransa başketi Paris’te gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 6 etkileyici tasarımı ve güçlü özellikleri ile adından sıkça söz ettirmeye devam ederken, Güney Koreli şirket şimdi de cihazın Doraemon temalı özel bir sürümünü karşımıza çıkardı. Serinin Expert RAW destekli ilk telefonu olarak öne çıkan ve Samsung yetkililerine göre selefinden yüzde 10 daha fazla satması beklenen cihaz, göz alıcı yeni versiyonuyla ilgi uyandırdı.

    Bilindiği üzere Samsung üretmiş olduğu amiral gemisi telefonları için yıllardır çeşitli özel sürümler geliştiriyor. Cihazın donanımını aynı tutan, fakat görsel anlamda bazı tematik değişiklikler yapan şirket geçmişte BTS, Star Wars, Iron Man, Maison Margiela, Pokemon, Thom Browne, Blackpink, Marvel, Olimpiyat Oyunları ve Karayip Korsanları için çeşitli özel versiyonlar üretmişti.

    Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition yalnızca 800 adet üretildi

    Amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 6, Fujiko F. Fujio tarafından yaratılan Japon manga ve anime serisi Doraemon özel versiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkenin “anime elçisi” unvanıyla onurlandırılan seri, bilmeyenler için 22. yüzyılda Nobita isimli bir çocuğa yardım etmek üzere zamanda yolculuk yapan bir robot kedinin hikayesini anlatıyor. Şimdi bu karakter, Samsung’un popüler cihazına renk veriyor.

    Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition
    Görsel: Samsung

    GSMArena’ya göre şu anda Hong Kong pazarında satışa sunulan cihaz ön siparişe açılmış durumda. Sıra dışı bir görünüm ortaya koyan ürün yalnızca 800 adet üretildi. Göz alan dış tasarımının yanı sıra cihaz önceden yüklenmiş özel bir temayla çalışıyor. Kilit ekranı, ana ekran, uygulama simgeleri, bildirim sesleri ve çok daha fazlasında Doraemon’a yönelik özelleştirmeler bulunuyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon
    Görsel: Samsung

    Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition özellikleri

    • Dahili ekran: 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük
    • Harici ekran: 3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Ön kamera: 10MP selfie kamerası
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens
    • Boyutlar: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken)
    • Ağırlık: 187 gram
    • Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil
    • Renk seçenekleri: Gri, mavi, yeşil ve siyah
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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